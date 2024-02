VELIKE PROMENE PRED ŽENAMA KOJE TEK TREBA DA SE PENZIONIŠU: Evo kako će se menjati starosna granica u narednim godinama

OD 1. januara 2024. godine važi novo pravilo za penzionisanje žena. Naime, starosna granica se pomerila te će žene odsad u penziju odlaziti sa navršene 63 godine i 8 meseci života i 15 godina staža osiguranja. U odnosu na prošlu godinu, starosna granica je pomerena za dva meseca, a pomeranje će se nastaviti i u narednoj deceniji, sve dok se ne izjednači starosna granica za oba pola.

Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjenom 2014. godine, predviđeno je da se do 2032. godine ženama godišnje povećava vremenski period za odlazak u penziju za dva do šest meseca, sve dok se ne stigne do granice od 65 godina života.

Petnaestogodišnji staž ostaje nepromenjeni uslov za sve to vreme.

Godine života za odlazak u starosnu penziju se ne gledaju ako osiguranik ima navršenih 45 godina staža. Tada se može penzionisati bez brige o starosnoj granici.

Ovo pravilo važi za oba pola, piše na sajtu PIO Fonda. Jedini uslov jeste da su im poslodavci sve vreme tokom 45 godina redovno uplaćivali doprinose. Zato bi na vreme trebalo proveriti M-4 obrazac. Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno.

Prevremena penzija

Od 2024. godine važe nova pravila i za prevremeno penzionisanje. Dok se tokom 2023. moglo otići u penziju već sa 59 godina i 6 meseci i 40 godina radnog staža, ove godine je potrebno napuniti ravno 60 godina, dok uslov za godine staža ostaje isti.

PIO Fond još pojašnjava da pravo na starosnu, odnosno prevremenu starosnu penziju se priznaje, u pravilu, po prestanku osiguranja od dana ispunjenja uslova, a najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva.

Kada se umanjuje prevremena penzija?

Prema zvaničnim podacima, prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (žene u 2024: do 63 godine i osam meseci), s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Osiguranicima kojima se, po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižava starosna granica, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do te, snižene starosne granice, objašnjeno je na sajtu PIO Fonda.

Visina penzije u 2024.

Minimalna penzija u Srbiji u 2024. godini, nakon januarskog uvećanja od 14,8 odsto, iznosi 23.684 dinara.

Prosečna penzija za januar 2024. godine iznosi oko 45.700 dinara. Najviši iznos penzije za januar 2024. godine iznosi 229.745,34 dinara.

Minimalna mesečna primanja dobija oko 138.000 penzionera u Srbiji. Najnižu poljoprivrednu penziju od 19.600 dinara, prima oko 96.000 penzionera, dok oko 205.000 njudi prima manje od minimalnog iznosa.

U okviru predstavljanja razvojnog programa Srbije nazvanog "Skok u budućnost" predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je dodatna povećanja penzija, odnosno da će do 2027. godine prosečna penzija biti 650 evra.

