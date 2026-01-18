PRESLATKO: Turistkinja spasila mače (VIDEO)

Panorama

18. 01. 2026. u 18:30

POLjSKA turistkinja spasila je mače koje se davilo u Dubaiju.

ПРЕСЛАТКО: Туристкиња спасила маче (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Snimak hrabre žene deli se na društvenim mrežama.

Turistkinja je šetala Dubaijem kada je primetila životinju kako žalosno mjauče u vodi.

Preskočila je ogradu i spustila se do vode. Koristeći ribarsku mrežu, ona i neki zabrinuti prolaznici pažljivo su izvukli crno mače i vratili ga na suvo.

Mačka je sve vreme posmatrala "spasilačku" operaciju.

 

