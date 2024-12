PRVI STIGAO DO INDIJE: Pet vekova od smrti Vaska da Game

JEDAN od najpoznatijih portugalskih istraživača i moreplovaca, Vasko da Gama prva ke pspba koja je morskim putem stigla od Evrope do Indije i dokazao da se Afrika može oploviti.

Rođen je 1460. godine u malom gradu Sinešu, u Portugalu. Njegov otac je bio vitez i istraživač. Vasko je krenuo njegovim stopama i ubrzo je komandovao brodovima u kraljevo ime.

U to vreme začini iz Indije bili su vrlo popularni u Evropi, ali je putovanje kopnom bio jedini način da se dođe do njih. Taj put je bio vrlo dug. Portugalski kralj je želeo da pronađe način da morskim putem, koji bi bio brži, dođe do indijskih začina i obogati se njihovom prodajom u Evropi. Pozvao je Vaska da Gamu, dao mu brodove i rekao mu da pronađe put do Indije koji bi obilazio Afriku.

Da Gama je na prvo putovanje u Indiju krenuo iz Lisabona, 8. jula 1497. godine i sa sobom poveo 170 ljudi. Imao je četiri broda. Uz pomoć vetra stigli u mesto Kalikut (poznato i pod nazivom Kožikode). gde se da Gama suočio sa problemima kada je pokušao da trguje. Poneo je malo vrednih stvari i zbog toga je bio sumnjiv lokalnim trgovcima. On je morao da se vrati u Portugal. Tokom putovanja polovina posade obolela je od skorbuta. Međutim, u Portugalu je dočekan kao heroj jer je pronašao preko potrebni morski put u Indiju.

Vasko da Gama je putovao još dva puta do Indije. Drugo putovanje je bila vojna ekspedicija na kojoj je zarobio arapske brodove i time pokazao moć portugalske mornarice.

Na trećem putovanju je trebalo da preuzme ulogu vicekralja u portugalskim kolonijama u Indiji, ali je umro od malarije na današnji dan, nedugo po dolasku u Indiju. To se zbilo pre ravno 500 godina.