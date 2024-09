ROĐEN U ZEMLJI DUBOKOG MRAKA I RASKOŠNE SVETLOSTI: Na današnji dan, pre 110 godina rođen Veljko Vlahović

MOJE misli i prva saznanja rodila su se ovde. Osećao sam da svetom nosim teret rođenja - teret Crne Gore.... Nositi neprekidno u sebi Crnu Goru znači i dar i prokletstvo.

Veljko Vlahović

Crna Gora je i morska pena i snežna prašina, igra kamenih litica i sunovrat potoka, grohot bitaka i pijanstvo ratova. To je zemlja nade i očajanja, jave i snoviđenja... To je zemlja najveće krajnosti - dubokog mraka i raskošne svetlosti, slobodni zatočenik i usužnjena sloboda. To je nikad nenapisana istorija u kojoj su ljudi vekovima plakali kriomice i svoje i tuđe suze.

Govorio je ovako Veljko Vlahović (1914-1975), narodni heroj koji je svet prvi put ugledao u selu Trmanje kod Kolašina, pre ravno 110 godina. Od ranih godina pokazivao je interesovanje za političke i društvene promene. Njegova politička svest i angažovanost postali su posebno izraženi tokom studija, kada se pridružio KPJ. Borba za socijalnu pravdu odvela ga je do Španije, gde je učestvovao u Španskom građanskom ratu (1936-1939) na strani republikanskih snaga, braneći ideje slobode i jednakosti protiv fašističkih snaga generala Franka. Vlahović je u Španiji stekao značajno iskustvo, kako na frontu, tako i u političkoj borbi, koje će kasnije primeniti u NOB-u.

Tokom Drugog svetskog rata, Vlahović je postao jedan od najbližih saradnika Josipa Broza Tita.

-Komunisti moraju biti takvi komunisti kao što je bio Veljko Vlahović - poručio je doživotni jugoslovenski predsednik.

Španski borac, ideolog marksizma, propagandista, ratni vojni invalid, visoki funkcioner komunističke Jugoslavije i publicista, prošao je vijugav put kroz vrleti balkanskih gudura, evropskih gradova i političkih bojnih polja.