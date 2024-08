PUSTITE PRIRODU U VAŠ DOM: Biofilički dizajn - Popularni trend u uređenju enterijera (FOTO)

UNESITE prirodu u vaš dom. Ovako bi mogao da glasi slogan za jedan od najpopularnijih trendova uređenja doma ovog leta – biofilički dizajn.

Foto Shutterstock

Prisutan je već nekoliko godina na listi od deset najpopularnijih trendova vezanih za uređenje enterijera, a ovog leta doživeo je najveću ekspanziju do sada.

Reč je o dizajnu koji podrazumeva inkorporiranje prirode u zatvorene prostore, stanove, kuće, kancelarije. Reč biofilija, po kojoj je ovaj stil nazvan, označava tendenciju ljudi da komuniciraju i budu blisko povezani sa prirodom, odnosno osećaju ljubav prema prema njoj. Kako smo svi sastavni deo prirode, neraskidivo povezani sa svim oko nas, nije ni čudo što želimo da joj se približimo i osetimo je i kada smo negde „pod krovom“. Pogotovo sada, u ovim toplim danima, kada nam se izlazak napolje ni ne mili.

Foto Shutterstock

Ovaj trend, koji neprimetno integriše prirodne elemente u unutrašnje prostore, prosto je neodoljiv i kao da donosi svež vazduh u naše domove.

- Biofilički dizajn je fokusiran na unošenje spoljašnjosti unutra, stvarajući prostore koji podstiču čvršću vezu sa prirodom. Očekujte da ćete u zatvorenim prostorima ovog leta videti više sobnih biljaka, „živih“ zelenih zidova, prirodnih materijala poput kamena i drveta i velikih prozora, kako bi se maksimalno povećao upliv prirodne svetlosti, smanjujući barijeru između enterijera i eksterijera - rekla je Džindžer Kertis, poznata američka dizajnerka enterijera.

Sa drugog kontinenta, čuveni britanski arhitekta, Kristofer Pask, poručuje da njegovi klijenti sve više traže veću povezanost sa otvorenim prostorom u svojim domovima, bilo da je to „direktna“ veza preko krovnih terasa, balkona i lepo uređenih vrtova, bilo da je u pitanju suptilnije nagoveštavanje zelenila i prirode po celom domu.

Foto Shutterstock

Uz organske teksture nameštaja i zelene zidove od mahovine, u biofiličkom dizajnu prisutna je i upotreba formi i oblika koji se nalaze u prirodi, mahom ovalnih, bez oštrih uglova. Akcenat je stavljen i na maksimalno korišćenje prirodne svetlosti, ali i na buđenje osećaja odgovornosti koju imamo prema planeti. Ako već želimo da pobegnemo od betona i stega urbanih sredina, hajdemo da se na neki način odužimo prirodi što će nam to oberučke i omogućiti. Koristimo prirodne materijale i biljke o kojima ćemo brinuti i gajiti godinama.

Nije tajna da je jedna od najvećih inspiracija mnogih, kada je u pitanju dizajn enterijera, lepota prirodnog sveta. Od paleta boja koje se nalaze u prirodi, do topline drveta i izdržljivosti prirodnog kamena, uspostavljanje balansa između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora u našem domu ima umirujući efekat na sve njegove stanovnike, istovremeno podižući energiju kod svakog od nas. To su potvrdila i mnogobrojna istraživanja, kao i činjenicu da prisustvo biljaka u radnom okruženju dovodi do veće koncentracije, kreativnosti i produktivnosti, pa, posledično, i veću zaradu.

Foto Shutterstock

Takođe, potvrđeno je da čak 15 odsto ljudi koji vreme provode u okruženju obogaćenom biljkama i nameštajem od prirodnih materijala, imaji osećaj većeg blagostanja nego ostali. Zaključeno je i da je dovoljno samo gledanje u sliku prirode na vašem zidu ili slušanje zvukova, poput žubora vode sa male sobne fontane ili slapa vode, da bi se umanjio stres, a sa njim i puls. Šta ćete više od toga?