ZAVRŠEN JUBILARNI 30. NIŠVIL DŽEZ FESTIVAL: Konstrakta zvezda večeri (FOTO)

Jubilarni, 30. Nišvil džez festival završen je, a na platou niške Tvrđave nastupili su bečki trio „PRIM“, bugarski Postcard sekstet, Scatter the Atoms that Remain iz Njujorka, rege pevač i basista Brushy one String iz daleke Jamajke (poznat po tome što svira samo na jednoj žici, kao što mu ime i govori), dok su boje naše zemlje branili Konstrakta i niški džez sastav Eyot.

Zoran Ćirić Ćira

Ovi poslednji podigli su publiku na noge, dobivši salve ovacija i aplauza, a njihovim nastupom završen je festival, kao što tradicija i nalaže - „završna reč“ rezervisana je uvek za bend iz Niša.

Zvezda večeri ipak je bila Konstrakta, čiji koncert je bio najposećeniji od svih festivalskih. Mada smo navikli da umetnici kasne sa početkom koncerta, Konstrakta je pokazala da je i u tome, kao i u svemu ostalom, drugačija – uvodnu numeru otpevala je desetak minuta pre najavljenog početka. U mnogobrojnoj publici prednjačili su mladi, a jedan deo njih preskočio je ogradu i našao se tik do bine, što se nije dogodilo ni na jednom koncertu do tada. Tu su nesmetano i ostali do kraja koncerta, jer obezbeđenje nije dobilo nalog da ih „vrati na mesta“. Uz sopstvene, Konstrakta je izvela i numere iz svog matičnog benda „Zemlja gruva“, a evrovizijski hit In corpore sano publika je uglas pevala čak glasnije od nje.

Od izvođača koju su nastupali na hip-hop bini završne večeri festivala najviše pažnje privukla je beogradska grupa Bad Copy, čije su reči najpopularnijih pesama znali svi u publici, što nije mala stvar jer, osim što ih ima mnogo, ređaju se jedna za drugom brzinom svetlosti u stihovima.

Tokom večeri dodeljena je i specijalna nagrada najstarijem posetiocu festivala Ljubivoju Perunoviću, koji nije propustio nijedan Nišvil do sada – verno dolazi već 30. godinu zaredom!

Sumirajući utiske sa celokupne manifestacije, srećni zbog velike posećenosti jubilarnog 30. Nišvila, organizatori su poručili: „Divna publika, divna atmosfera, još zadovoljniji izvođači.“