JAČA MAGNETNA OLUJA: Baklje na Suncu možda proizvedu i prelepe aurore

NA Zemlji je juče počela slaba magnetna oluja klase G1, objavio je na društvenim mrežama Mihail Leus, meteorolog i vodeći specijalista ruskog centra "Fobos". Jačina oluje je od jutros porasla do nivoa G3, odnosno geomagnetni odgovori su se intenzivirali, kao odgovor na izbacivanje koronalne mase koja je prošla pored Zemlje.

Foto:AP

Kako je saopštila Nacionalna administracija za okeane i atmosferu, do geomagnetne oluje je došlo pošto su se na Suncu prošlog ponedeljka pojavile dve solarne baklje Iks-klase, a tokom sedmice i niz visokih baklji M-klase. Ova institucija je izdala upozorenje na geomagnetne oluje od 9. do 11. avgusta, kao i na mogućnost povećane vidljivosti severnog svetla širom severnih država gornjeg srednjeg zapada, od Njujorka do Ajdaha. Inače, baklje na Suncu često su praćene emisijom solarne plazme, koja, dospevši na Zemlju, može izazvati magnetne oluje i poremetiti radio komunikaciju. Oni takođe mogu proizvesti prelepe aurore.