UREĐENJE STANA: "Parkiraj" bicikl gde trend nalaže

Zimi-leti nerazdvojni ste sa vašim dvotočkašem, vozite ga sa radošću, olakšava vam život i poboljšava kondiciju, a onda kada bi trebalo da ga ostavite negde preko noći, nastaju muke.

Foto Shutterstock

U zajedničkoj prostoriji u zgradi nema mesta, iz ulaza su vam ga već više puta ukrali, i ne preostaje vam ništa drugo do da ga parkirate u svom domu. Ali gde? Taman ste sve sredili baš po vašem ukusu i bicikl vam se, ama baš nigde, ne uklapa. Pogledajte još jednom. Zatim prelistajte časopise i sajtove posvećene dizajnu enterijera i videćete da to ipak nije tačno. Bicikl je više nego dobrodošao u vaš stan i ne, ne brinite, neće napraviti gužvu i nered, ako dobro promislite i pametno smislite gde da ga postavite. Za početak, dodelite mu ulogu – glavnu, sporednu ili pak gotovo neprimetnog statiste. Primetićete da će se u svakoj od njih odlično snaći.

U prvom planu vaš ljubimac na točkovima naći će se ako ga jednostavno naslonite na zid, a detalje nameštaja bojama uskladite sa njegovim delovima. Recimo, nebo plave gume „uparite“ sa visećim lusterom iste boje, ostali nameštaj uopšte ne morate da „dirate“ i dobićete ultimativno modernu sobu za tili čas. Retro nameštaj prirodno „voli“ starinske bicikle, a kako su oni baš u modi, dvotočkaš sa velikim city bike gumama za asfalt i ravnim, muškim ramom, prosto je kao poručen za dnevni boravak u stilu 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. Odvojite ga pregradnim zidom i napravićete toliko šik enterijer da ćete se diviti sami sebi.

Foto Shutterstock

Bicikl postaje prava zvezda večeri kada ga postavite na gornju ploču polica, jer će biti prvo šta upada u oči kad uđete u prostoriju. Naravno, ako se odlučite za ovaj vid „parkinga“ morate se truditi da stalno bude čist i izglancan. Ako vam se bicikl već „popeo na glavu“ to možete i plastično pokazati svima, tako što ćete ga postaviti na uzglavlje bračnog kreveta. Poigrajte se bojama i u tom slučaju, pa ga „uparite“ sa još nekoliko detalja, poput slika, fotelje, noćnog stočića. U tom slučaju prostor će pre delovati kao prava pravcata umetnička instalacija, nego kao spavaća soba.

Najuobičajeniji način odlaganja bicikla u stanu svakako je kačenje na nosače na zidu. No, i ako se odlučite za ovaj vid ostavljanja, zabavite se malo i izbegnite monotoniju. Nakrivite ga ukoso ili postavite potpuno vertikalno – malo će štrčati, ali zar to nije upravo ono što ste i hteli da postignete? Dupleksi ili kuće na sprat, sa unutrašnjim stepeništem, dušu su dali za parkiranje bicikla, i to ne jednog već dva. Samo ih zakačite, dijagonalno i jedan ispod drugog, tako da prate pad stepeništa.

Foto Shutterstock

Do sada ste mislili da je kuhinja rezervisana samo za sudove, belu tehniku i pripremu hrane? Verujte da može biti odlično parkiralište za vašeg dvotočkaša, samo mu treba malo prostora između kuhinjskog elementa i zida, da bi se potpuno uklopio. Još ako je zid od bele cigle, a vaš bicikl beli sa crnim točkovima, pa okačite nekoliko crno-belih fotografija iznad njega, ovo rešenje biće pun pogodak. Ili ga jednostavno „ćušnite“ u vaš „hobi ćošak“ u sobi, pored omiljene gitare, pa će vas i sam pogled na njih u paru radovati i podsećati na ležernost i razbibrigu. A ako baš nemate gde sa biciklom, a imate terasu sa dubljom žardinjerom, savetujemo vam da ga okačite na nosač sa njene spoljne strane, ka dvorištu. Tako ga uopšte nećete primećivati i neće vam smetati. Samo mu pokrijte sedište, ili čak celog prekrijte, najlonom, da biste ga zaštitili od kiše, snega i vlage.