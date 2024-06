OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za nedelju 9. jun: Mars je u Biku - Čuvajte se ljubomore, posesivnosti i finansijske inspekcije

MARS, planeta akcije, sukoba i povreda, posle dve godine ulazi u Bika, znak u kojem je uticaj ove planete oslabljen (u padu), odnosno, izvitoperen.

To znači da će do izražaja doći posesivnost, ljubomora, tvrdoglavost, inertnost, odugovlačenje prilikom donošenja odluka. Simbolika sirove energija ovog Marsa dolazi do izražaja u seksu, borilačkim sportovima, obradi zemlje (oranje), seči drva (drvoseče)...

Na zdravstvenom planu, veća je podložnost upali ždrela i hemoroidima.

Kada večeras Mesec uđe u znak Lava, napraviće kvadrat (napet aspekt) sa Marsom, što upozorava na opasnost od povreda, kako fizičkih, tako i emotivnih (ranjivost). Žene bi trebalo da se klone agresivnih muškaraca.

Ovaj aspekt će najviše osetiti fiksni znaci - Bikovi, Lavovi, Škorpije i Vodolije.

Na poslovnom planu, budite oprezniji sa finansijama, mogu da vas posete i finansijski inspektori.