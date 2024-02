MESEČNI HOROSKOP DO 20. MARTA: Blizanci da se paze konflikta sa nadređenima, Rak daje šansu ljubavi, Ribama se ostvaruje davnašnja želja

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period boravka Sunca u znaku Riba, od 19. februara do 20. marta, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, hoćete li se slagati sa ukućanima, kako će vas služiti zdravlje.

NAPOMENA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak, kao i Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem ličnom horoskopu), kako biste dobili kompletnu astrološku sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Ulazak Sunca u vaše 12. astrološko polje pogoduje umetnicima, naučnicima, lekarima alternativne medicine. Merkur u vašem znaku, posle 10. marta, donosi vam kontakte sa osobama iz nemačkog jezičkog područja. Novac pristiže posle 22. februara, ali do 24. februara povedite računa o tome s kime sklapate dogovore. U vreme poslednje i prve Mesečeve četvrti, u astrološkim kućama inostranstva i biznisa, 3. i 17. marta, očekuju vas problemi sa strancima i dokumentacijom.

Ljubav Sloboda delovanja je ono što vam je potrebno i da nikome ne morate da polažete račune. Preko prijatelja, sredinom perioda, možete da upoznate seksepilnu osobu. Pun i mlad Mesec u u vašim astrološkim poljima posla i tajni, 24. februara i 10. marta, ženama Ovnovima donosi flert sa kolegom, kao i mogućnost ulaska u tajnu vezu. U poslednjoj dekadi perioda, dobijate poziv za izlazak od jednog vazdušnog znaka.

Zdravlje Višak tečnosti u organizmu.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Mnogo toga što ste zamislili, ostvarićete u ovom periodu, ali do 24. februara, budite oprezni sa ugovorima. Do 9. marta, dobar deo zarade odlazi na vanredne troškove. Poslednja i prva Mesečeva četvrt u astrološkim poljima finansija, 3. i 17. marta, donose vam uspeh i novac preko kontakata sa strancima i honorarnih angažmana. Posle 10. marta, otvaraju vam se nove poslovne mogućnosti, preko prijatelja, turizma, medija, marketinga, IT sektora, društvenog angažmana.

Ljubav Kraj februara donosi trzavice sa dugogodišnjim partnerom, a slobodnim Bikovima flert sa osobom sa posla. Do 9. marta, mogući su raskidi i pomirenja, kao i razdvajanja od voljene osobe, zbog neočekivanih okolnosti. U vreme mladog Meseca u Ribama, oko 10. marta, i vaš vladalac Venera ulazi u taj znak u kome je izuzetno jaka, pa će vas zainteresovati neko koga ste do sada gledali samo kao odanog prijatelja.

Zdravlje Štitna žlezda.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Želja za znanjem i urođena radoznalost, u ovom periodu će vas dovoditi u različite situacije koje će podsticati vaš intelekt. Hitri Merkur, koji vlada vašim znakom i biznisom, posle 10. marta, donosi vam novac preko aranžmana sa strancima iz nemačkog jezičkog područja. Poslednja i prva Mesečeva četvrt u Strelcu i vašem znaku, 3. i 17. marta, upozoravaju na oprez prilikom dogovora i potpisivanja ugovora. Krajem perioda, izbegavajte konflikte sa nadređenima i saradnicima.

Ljubav Ne odgovara vam faze punog i mladog Meseca u Devici i Ribama, 24. februara i 10. marta, jer nepovoljno utiču na odnos sa bračnim partnerom, kao i na komunikaciju sa članovima porodice. Naglašen uticaj Venere, koja upravlja vašim emotivnim životom, posle 11. marta, donosi vam mogućnost ulaska u romansu sa zauzetom osobom. U poslednjoj nedelji perioda, neko će poželeti da pređe granicu prijateljstva s vama.

Zdravlje Promenite način ishrane.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Vaš rezervni plan za slučaj da vas osećaj prevari ili da vreme ne bude na vašoj strani, pokazaće se kao dobar u ovom periodu. Relativno lako ćete prebroditi faze poslednje i prve četvrti vašeg vladaoca Meseca u Strelcu i Blizancima, 3. i 17. marta, koje će odložiti neke poslove i izazvati probleme sa saradnicima. U drugoj polovini perioda, uvećanje prihoda donose vam poslovi u vezi sa putovanjima, turizmom, izdavaštvom, predavaštvom, kao i medijima.

Ljubav Mada ste skloni da skloni da sve probleme držite u sebi što je i glavni uzrok vaših frustracija, u ovom periodu ćete dati šansu ljubavi. Faza punog Meseca, vašeg vladaoca, u Devici 24. februara, nagoveštava poznanstvo preko društvene mreže. Tranzit Venere preko Riba, znaka u kome je njen uticaj naglašen, posle 11. marta, donosi vam susret sa šarmantnom osobom na kraćem putu, predavanju ili nekjom seminaru.

Zdravlje Podložnost povredama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Vaš vladalac, Sunce, tokom ovog perioda prelazi preko astrološkog polja finansija, donoseći vam uvećanje prihoda prrko nekretnina i novčanih transakcija. Izuzetno brz Merkur, koji upravlja vašim poslom, u prvoj polovini perioda donosi vam vanredne troškove, a posle 10. marta, uvećanje prihoda preko poslova u nemačkom jezičkom području. Krajem perioda, vaše organizacione sposobnosti dolaze do punog izražaja, što će naići na odobravanje i podršku vaših nadređenih.

Ljubav Pun i mlad Mesec u Devici i Ribama, 24. februara i 10. marta, nepovoljno utiče na komunikaciju sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom, koji može biti sklon sumnjama i ljubomori. Sredinom perioda, dobijate poziv za izlazak od Ovna. Naglašen znak Riba, u poslednjoj dekadi perioda, slobodnim Lavovima donosi mogućnost ulaska u strastvenu vezu sa izuzetno šarmantnom osobom, čijem će šarmu teško moći da odole.

Zdravlje Višak tečnosti u organizmu.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Napet aspekt Urana sa Venerom, vladaocem vašeg posla, do 9. marta, donosi vam vanredne troškove. Vaš vladalac, hitri Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ovog meseca dva puta menja znak, donoseći vam turbulencije na poslovnom planu. Umetnici i osobe koje su preko posla prisutne u javnosti, biće uspešniod 23. februara do 8. marta. U vreme poslednje i prve Mesečeve četvrti, u Strelcu i Blizancima, 3. i 17. marta, budite oprezni prilikom sklapanja novih dogovora.

Ljubav Sunce 19. februara ulazi u astrološku kuću partnerskih odnosa, donoseći vam narednih mesec dana brojne susrete i poznanstva. U vreme punog Meseca u vašem znaku, 24. februara, neko želi da vam pokaže da prema vama oseća nešto više od prijateljstva. Volite da znate na koga možete da računate, što će se i potvrditi posle 10. marta, kada slobodne Device mogu da se zaljube u osobu sa kojom će ući u ozbiljnu vezu.

Zdravlje Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Hladna glava i logika vaše su najjače oružje, što može doći do izražaja u vreme poslednje i prve Mesečeve četvrti u Strelcu i Blizancima, 3. i 17. marta, ako se bavite intelektualnom ili delatnošću u vezi sa inostranstvom. Posle 10. marta, otvaraju vam se nove mogućnosti na finansijskom planu, bilo da se radi o sponzorstvu nekog vašeg projekta ili medijskog angažmana. Jaka pozicija vašeg vladaoca Venere u poslednjoj dekadi perioda, donosi vam novac preko nekretnina.

Ljubav Ne podnosite usamljenost i jednostavno ste zavisni od društvenog života, koji će u drugoj polovini perioda biti mnogo bogatiji. Do kraja februara, moguće su trzavice sa voljenom osobom, a u vreme mladog Meseca u Ribama, 10. marta, slobodne Vage će teško odoleti šarmu osobe čije zanimanje ima veze se medicinom, farmacijom, uslužnim delatnostima ili nekim alternativnim vidovima lečenja ili pružanja pomoći.

Zdravlje Problemi sa cirkulacijom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Teško prihvatate ravnopravne odnose s drugima, jer volite da dominirate, što će više doći do izražaja u prvoj nedelji perioda. Naglašen znak Riba, posle 10. marta, donosi vam priliku da dosta zaradite, ali i da potrošite zbog nekih vanrednih okolnosti. U vreme poslednje i prve Mesečeve četvrti u Strelcu i Blizancima, 3. i 17. marta, izbegavajte nepotrebne troškove i rizične finansijske transakcije. Krajem perioda, poslušajte jednog Raka, koji uvek ima dobar savet za vas.

Ljubav Erotski život vam je izuzetno važan, a sa Suncem u polju ljubavi, posle 19. februara, biće bogatiji nego inače. Naročito, u poslednjoj dekadi perioda, kada se udruže mlad Mesec i Venera koja upravlja vašim emotivnim životom. Pun Mesec u Devici, 24. februara, donosi vam poznanstvo preko interneta. Slobodne Škorpije u drugoj polovini perioda, očekuje više susreta i poznanstava sa vrlo interesantnim osobama.

Zdravlje Podložnost sportskim povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Posao Pred sobom uvek morate da imate neki, makar i nerealan plan koji vas vuče napred, ali u ovom periodu će taj plan biti i te kako ostvariv. Do kraja februara, povedite računa o dokumentaciji. Izazovni aspekti vašeg vladaoca Jupitera, do 9. marta, donose vam interesantne ponude koje će podrazumevati i dozu rizika. Poslednja i prva Mesečeva četvrt, u vašem i znaku Blizanaca, 3. i 17. marta, donosi vam novac preko stranacam kao i poslova preko kojih ste prisutni u javnosti.

Ljubav U vreme punog Meseca u Devici, početkom perioda, neko koga poznajete preko poslovnih kontakata, želi da se vidi sa vama. U prvoj polovini perioda, pozicija Merkura, koji upravlja vašim emotivnim životom, nepovoljno utiče na komunikaciju sa voljenom osobom. Situacija se menja nabolje, posle 11. marta, kada na nekom koncertu, sportskoj tribini ili u restoranu, kafiću, možete da upoznate atraktivnu osobu.

Zdravlje Osetljiv želudac.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Perfekcionizam i istrajnost, vaši glavni aduti, dolaze do izražaja u ovom periodu, ali do kraja februara pazite šta potpisujete. U vreme poslednje i prve Mesečeve četvrti, u Strelcu i Blizancima, 3. i 17. marta, vodite računa da vas neko ne dovede u zabludu. Do 10. marta, Jarčevi rođeni krajem znaka, biće u prilici da realizuju svoje ideje, naročito ako se bave kreativnim zanimanjem. Poslednja dekada marta, donosi vam ponude od osoba iz prekookeanskih zemanja.

Ljubav Poslednja nedelja februara, sa punim Mesecom u Devici, može vam doneti raskid ili razdvajanje od voljene osobe, zbog više sile. Početkom marta, partner svojim ponašanjem može narušiti vaš odnos. Početkom druge dekade marta, sa mladim Mesecom i Venerom u Ribama, slobodni Jarčevi mogu da se zaljube. Posle 11. marta, mlađa osoba, preko neke društvene mreže, pokazuje veće interesovanje za upoznavanje s vama.

Zdravlje Pazite se u saobraćaju.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Spoj Venere i Marsa u vašem znaku, u prvoj polovini perioda, obrazuje napet aspekt sa vašim vladaocem Uranom, donoseći vam dobre šanse za zaradu, ali i neplanirane troškove. Poslednja i prva Mesečeva četvrt u astrološkim kućama planova i kreativnosti, 3. i 17. marta, najavljuju uspeh umetnicima, dizajnerima, sportistima. Posle 14. marta, možete da uvećate prihode preko poslova sa nekretninama i prehrambenim proizvodima.

Ljubav Erotski spoj planeta u vašem znaku čini vas privlačnim za suprotni pol. Odnosi u domu i porodici, do 9. marta, mogu biti turbulentni. Pun Mesec u Devici, 24. februara, podstiče rasprave sa partnerom, a mlad u Ribama, 10. marta, donosi susret sa starom simpatijom. Merkur, zadužen za vaš ljubavni život, izuzetno je brz u ovom periodu, pa će i vaše emocije biti promenljive. Krajem perioda, romansa na poslu.

Zdravlje Podložnost povredama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Ulazak Sunca u vaš znak, 19. februara, donosi vam priliv energije, entuzijazma i kreativnosti. U vreme poslednje i prve Mesečeve četvrti, u Strelcu i Blizancima, 3. i 17. marta, mogući su konflikti sa nadređenima i poslovnim partnerom. Izazovan aspekt između Venere, planete novca i Urana, do 9. marta, donosi vanredne troškove. Uticaj vašeg vladaoca Neptuna raste posle 8. marta, kada stiže na stepen na kome je najjači, možete da realizujete nešto što odavno želite.

Ljubav Od ljubavi možete i bukvalno da se razbolite ali ljubav može i da vas izleči. Sa četiri planete u vašem znaku, u poslednjoj dekadi perioda, bićete znak u trendu, rado viđeni u društvu. Merkur, vladalac vaših ljubavnih veza, u poslednjoj dekadi perioda, nagoveštava poznanstvo preko interneta. Pun i mlad Mesec, u Devici i vašem znaku, 24. februara i 10. marta, nepovoljno utiče na odnos sa partnerom.

Zdravlje Povreda nožnog članka.