TAKMIČENJE NA KAKVO NISMO NAVIKLI: Epizoda kviza Slagalica koja je mnoge ostavila u čudu, trema "kumovala" lošem rezultatu"

PROŠLI ciklus kviza Slagalica je bio rođendanski pa smo imali prilike da vidimo nekadašnje pobednike kviza koji je na našim malim ekranima već 30 godina.

Foto: Printskrin

To je bila prava poslastica znanja koja je trajala do kraja decembra, a sa novom godinom, krenuo je i novi ciklus i to 170. po redu.

Arhtekta Ema Avramović je bila na poziciji plavog takmičara, a već je učestvovala u Slagalici i to pre 7 godina, kada je stigla do četvrt finala.

Bogdan Vujanac je poreklom iz Raške, ovde studira, druga je godina i večeras je bio na poziciji crvenog takmičara.

Bogdan je prvu igru prošao bez osvojenih poena, u drugoj "moj broj" je osvojio 10 poena, zatim je opet ostao bez poena u "korak po korak" i pre igre Skočko, rezultat je bio 55 za Emu. Bogdan je zatim pogodio dobitnu kombinaciju i osvojio još 10 poena.

Prošle su i "Spojnice", a posle njih je rezulat bio 99 za Emu i za mladog Bogdana 36. Usledila je mnogima omiljena igra, "Ko zna, zna" koja često ume da preokrene igru.

Međutim, Bogdan je odgovorio na jedno pitanje pogrešno pa mu je oduzeto 5 poena i spao je na 31, da bi odgovorio na još jedno pitanje pogrešno, i ukupno ostao bez 10 poena. Što naš narod kaže, otišao u minus.

Ema je otvorila prvu asocijaciju, rešila prvu kolonu, a ubrzo je dala i konačno rešenje. Bogdan je uspeo da reši drugu asocijaciju.

Ema je na kraju prvog susreta rekla da je jako zadovljna, ali da nije realan rezulata i da su joj se asocijacije bolje otvarale i da ima iskustva za razliku od Bogdana kome je ovo prvi put u Slagalici.

Bogdan je rekao je u drugom susretu želi malo manje treme na šta se voditeljka Milica Gacin nasmejala i rekla da trema ne donosi ništa konstruktivno kao što su pričali na početku snimanja pa se može zaključiti da je mladi Bogdan imao veliku tremu koja je uticala na njegovu koncentraciju. Videćemo šta će biti u drugoj emisiji, prenosi Kurir.

BONUS VIDEO: KADROVI KOJI SU OBIŠLI ČITAVU PLANETU: Spektakularni vatroment iznad Kule Beograd na dočeku 2024.