NAGRADA ZA TROJE PROFESORA HEMIJSKOG FAKULTETA: Dodeljeno priznanje "Veselin Lučić" za najbolje naučno ostvarenje nastavnika

Nagradu "Veselin Lučić" za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu za prošlu godinu dobili su naučnici sa Hemijskog fakulteta dr Dalibor Stanković (docent), dr Slađana Đurđić (docent) i Andrej Kukuruzar (asistent).

Ovu nagradu su dobili za rad "Design of an ethidium bromide control circuit supported by deep theoretical insight" objavljen u časopisu Applied Catalysis B: Environmental. Rad je rezultat saradnje sa kolegama dr Filipom Vlahovićem i dr Biljanom Dojčinović sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, kao i kolegama dr Bratislavom Antićem i dr Milošem Ognjanovićem sa Instituta za nuklearne nauke "Vinča".