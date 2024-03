EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI: Prvi Sajam prakse i zapošljavanja

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici danas je održan prvi Sajam prakse i zapošljavanja, koji je okupio veliki broj studenata i oko 30 kompanija koje posluju u najvećem gradu na severu Bačke.

foto: J,L.

Sajam čiji je cilj povezivanje studenata i preduzeća sutra će se održati i na Ekonomskom i Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Održavanje prvog sajma ovog tipa podržao je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, jer ovu manifestaciju smatra sponom nauke i privrede, studenata i budućih poslodavaca.

- Ovakvi sajmovi su važni i sasvim uobičajeni na velikim svetskim univerzitetima, gde se tokom studiranja povezuju studenti i poslodavci koji žele da ih zaposle. Danas govorimo o dobroj stopi nezaposlenosti na teritoriji APV, koja je oko devet odsto, a to je rezultat kojim posle dugog niza godina možemo da se ponosimo. Ono što nas, ipak, više raduje, je da kompanije krenu ka mladim ljudima, da im ponude dobre uslove zapošljavanja, dobre zarade, jer su mladi budućnost – istakao je Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam. – Do kraja godine imaćemo poseban konkurs za sve one koji žele da osnuju svoje kompanije, da pomognemo sve one koji žele da uplove u preduzetničke vode.

Ideja Sajma prakse i zapošljavanja je da približi kompanije sa potencijalnim zaposlenima, ali i da visokoobrazovne ustanove vide šta je zaista privredi potrebno. Održavanje Sajma prakse i zapošljavanja inicirao je Studentski parlament Ekonomskog fakulteta.

- Sajam zapošljavanja je nešto što se ne propušta. To je mesto gde se susreću talenti poput nas i prilike koje će pružiti budući poslodavci, mesto gde se grade mostovi između obrazovanja i industrije. Sajam pruža priliku da istražimo koje su nam sve prakse na raspolaganju, a nekima i moguća zaposlenja. Ovo je šansa za razvoj studenata, ali i fakulteta kao ustanove koja brine o mladima i njihovoj budućnosti – poručila je Jovana Cvijanović, predsednica Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta.