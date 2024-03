OSMACI SPREMITE SE: Do kraja meseca proba male mature, očekuju vas tri testa pre završnog ispita

MALI maturanti će 22. i 23. marta polagati probni završni ispit.

zagrevanje Za upis u gimnazije moraju da sakupe najmanje 90 poena, Foto N. Skenderija

Prvog dana, od 12 do 14 časova đaci će rešavati zadatke iz matematike, a u subotu, 23. marta od 9 do 11 sati radiće test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a zatim od 11.30 do iz predmet 13.30 iz predmeta koji su izabrali.

Najveći broj učenika, njih 17.968 (40 odsto) je kao treći test izabrao geografiju, a sledi biologija koju će polagati 16.669 osmaka. Za ostale predmete se prijavilo znatno manje učenika, istoriju - 4.464, hemiju - 3.593 i fiziku - 2.829 učenika.

Osmaci će imati priliku da, od 8. do 11. aprila, promene predmete koje su izabrali. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika đaci će polagati 17. juna, matematiku 18. juna, a treći test iz predmeta po izboru 19. juna.

Đaci koji nameravaju da konkurišu za upis u specijalizovane srednje škole pre male mature će morati da polažu prijemni ispit.

Elektonsko prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita preko portala Moja srednja škola počinje 15. aprila i traje do 22. aprila. Takođe, to će biti moguće 19. i 22. aprila neposredno u matičnim osnovnim školama i u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita.