POJEDINI FAKULTETI UNIVERZITETA U NOVOM SADU PREDLOŽILI POSKUPLJENJE ŠKOLARINE Za indeks traže nove, više cene

UPIS u prvi razred osnovne škole počinje 1. aprila i trajaće do 31. maja 2024. godine. U prvi razred se upisuju deca rođena 2017. godine i deca rođena do 28. februara 2018. godine. Takođe, za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 01. marta do 01. septembra 2018. godine, a provera spremnosti za polazak u školu ove dece vršiće se u junu 2024. godine.