DELJENJE ZNANJA SA ZAJEDNICOM: Šta kada se kompanije uključe u edukaciju mladih

Kompanija Levi9 IT se ističe po dugogodišnjem doprinosu zajednici kroz deljenje znanja i iskustva.

Kroz različite specijalizovane programe edukacije i tech meetupove ali i konferenciju 9Inspiration, kompanija aktivno podržava razvoj mladih stručnjaka, što doprinosi i širenju IT tržišta.

Nedavno su realizovani kursevi na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a ove akademske godine organizovana su dva kursa – „Upravljanje IT projektima u praksi“ i „Razvoj aplikacija u Cloud okruženju“. Na taj način iskusni profesionalci iz oblasti upravljanja projektima, kao i razvoja softvera podelili su svoje višegodišnje znanje i iskustvo sa zainteresovanim studentima četvrte godine Fakulteta. Ovo je bila peta iteracija saradnje sa Matematičkim fakultetom i zabeleženo je veliko interesovanje studenata za kurseve iz cele ponude različitih kurikuluma izbornih predmeta. Tako je i broj studenata koji su pohađali kurseve bio najveći do sada, a njih 70 ističu korist od praktičnih saznanja stečenih direktno od iskusnih IT profesionalaca.

- Ceo koncept kursa je zanimljiv. Dopalo mi se što sam mogao da vidim kako izgleda praktični rad u timu u nekoj firmi, sa sve problemima na koje se nailazi u radu - kaže jedan od učesnika kursa „Razvoj aplikacija u Cloud okruženju“ na Matematičkom fakultetu.

U kompaniji naglašavaju kontinuiranu podršku mladima, i tokom izazovne 2023. godine ostali su posvećeni deljenju znanja kroz različite inicijative. Studentski programi "Code9" i "5 dana u oblacima" koji već imaju epitet omiljenih među studentima Univerziteta u Novom Sadu, realizovani su prvi put i u Beogradu. Ovi programi omogućavaju studentima da istraže različite tehnologije u formatu radionica odnosno hakatona, uz podršku mentora. Više od 350 studenata prošlo je kroz programe, uključujući i one koji su u ovoj kompaniji realizovali studentsku praksu. 9inspiration konferencija takođe je bila važan projekat deljenja znanja sa zajednicom, a Jugoslovensko dramsko pozorište bilo je mesto gde su se sreli iskusni profesionalci.

Tamara Đenadić, Delivery menadžerka, koja je bila jedna od predavača na kursu „Upravljanje IT projektima u praksi“ ističe da ova vrsta saradnje pruža koristi svim učesnicima – studentima, kompaniji i fakultetima.

- Za studente i univerzitete verujem da je ovo jedan novi, drugačiji uvid koji obogaćuje njihovu spoznaju materije koju izučavaju. Teorija i praksa najbolje rastu i napreduju kada jedna drugu podržavaju, a ovakva saradnja je način da se omogući dodatni vid podrške. S druge strane, ovakav vid saradnje omogućava kompanijama da sagledaju kako razmišljaju nove generacije, pa samim tim imaju prilike da na vreme formiraju buduće strategije zapošljavanja - ističe Tamara Đenadić.

Kompanija poziva sve studente da prate novosti na sajtu i društvenim mrežama, kako bi se pridružili novim programima koji su u pripremi.