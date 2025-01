BRILJIRALI “LJUDI OD VOSKA”: Somborskom Narodnom pozorištu dodeljene nagrade Jugoslovenskog pozorišnog festivala

Predstava “Ljudi od voska” Mate Matišića, u režiji Ivana Vanje Alača, somborskog Narodnog pozorišta briljirala je na nedavno održanom 29. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu.

foto:J.L.

Njoj je pripala nagrada “Ardalion” za najbolju predstavu u celini, reditelj Ivan Vanja Alača nagrađen je “Ardalionom” za najbolju režiju a Ivana V. Jovanović dobila je “Ardalion” za najbolju žensku ulogu, odnosno role Jasne i Jasnine sestre u ovoj predstavi i Perside u komadu "Protekcija". Nagrada “Ardalion” za najbolju kostimografiju pripala je Biljani Grgur, dok je za najboljeg mladog glumca proglašen Aleksandar Rostoski za ulogu Joze.

Laureatima su priznanja uručena u subotu na jednoj od najlepših pozorišnih scena u našoj zemlji, a tradicionalno, Kompanija “Novosti”, koja je od samog početka generalni medijski sponzor festivala, nagradila je predstavu u celini.

-Ako postoji tajna somborskog Narodnog pozorišta onda je to u posvećenosti svih ljudi koji rade ovde. Tako uspeh postane neminovan. Nismo očekivali ovakav uspeh. Ova jesen nam je bila bogata putovanjima, festivalima i nagradama - ističe Bojana Kovačević, upravnica Narodnog pozorišta u Somboru.

Ova pirandelovska trilogija, po rečima njenog reditelja Ivana Vanje Alača, otvara pitanja gde je granica između stvarnih ljudi i dramskih likova, „sveca skrbnika” i „gada pisca”, „idealne majke” i „zlostavljačice”, fikcije i faktografije, „profesionalne deformacije” i „duševne boli”...

-Hvala ovom pozorištu što mi je dalo priliku i ovim divnim glumcima koji su od mene napravili reditelja - poručio je Alač.

BEZ PREVODA Ovogodišnji 29. Jugoslovenski pozorišni festival “Bez prevoda” održan je pod sloganom “Gde žive istina i pravda” a predstave je odabrala prof.dr. Marina Milivojević Mađarev. -Pitanja istine i pravde nikada nisu bila tako tesno povezana kao danas i to u vreme razvoja kreiranja virtuelnog sadržaja a sve manje mogućnosti za dolaženje do istine. Ako ne znamo šta je istina a šta nije istina, šta se dogodilo a šta se nije dogodilo, šta je uzrok a šta posledica, kako ćemo znati šta je pravda? Živimo u uverenju da su istina i pravda večne i nepromenljive kategorije, ali svakodnevni život nas opominje da se smisao pojmova menja kako se menjaju društveni sistemi. Kako danas doći do istine i pravde? Veliko i značajno pozorište je u sebi uvek davalo zadatak da svedoči istini i zalaže se za pravdu - obrazložila je selektorka.

On je i ranije govorio da je već posle prvog čitanja uvideo da je somborsko Narodno pozorište pravo mesto za postavljanje ovog komada.

-Likovi su delovali kao da su pisani za glumce ansambla i to od sjajnih glavnih uloga do efektnih epizoda. Ubrzo više nisam uspevao da je čitam bez zamišljanja kako upravo glumci ovog teatra izgovaraju taj tekst. Scena koja je za mene najlepša u Srbiji, jer je dovoljna velika da bude dom svim tim likovima i njihovom autoru, a ujedno i dovoljno intimna za jednu ovako iskrenu i emotivnu priču. Organizacija i tehnika, od direktora preko majstora za ton isvetlo, do inspicijenta, suflera, dekoratera i rekvizitera, koja posvećenošću daje ozbiljnu podršku glumcima na sceni - istakao je Alač.

Uz gromoglasni aplauz domaćoj publici poklonili su se Saša Torlaković, Marija Medenica, Nenad Pećinar, Biljana Keskenović, Ivana V. Jovanović, Nemanja Bakić, Ana Rudakijević, Nikola Knežević, Srđan Aleksić, Bogomir Đorđević, Danica Grubački, Dragana Šuša, Aleksandar Ristoski, Olgica Nestorović.

Narodno pozorište u Somboru je tokom prošle godine održalo tri premijere, a obnovilo je 12 predstava. Proslavilo je i 142 godine od osnivanja, kao i pet godina igranja predstave "Semper idem", za koju se i dalje traži karta više i 26 godina igranja predstave "Sumnjivo lice" što je obeleženo izložbom „Dvadeset šest godina Sumnjivog lica na sceni Narodnog pozorišta Sombor“. Učestvovalo je na 14 festivala i sa njih se vratilo sa 18 nagrada. Ansambl je trenutno u završnoj fazi rada na predstavi "Glembajevi", po drami Miroslava Krleže „Gospoda Glembajevi“, u adaptaciji i režiji Gorčina Stojanovića, čija premijera je zakazana za februar.

