UMETNOST URBANISTIČKOG PLANIRANJA: U galeriji "Singidunum" postavka "Perspektiva + 20" Mile Vučićević

ARHITEKTA Mila Vučićević, od 22. do 29. novembra, na izložbi naslovljenoj "Perspektiva + 20" u beogradskoj galeriji "Singidunum" predstaviće svojevrsnu retrospektivu svojih dela nastalih samostalno, ili u okviru Ateljea Vučićević, arhitektonsko-umetničke radionice, koja već decenijama opstaje, kroz dve generacije.

Foto promo

To su projekti u kojima je učestvovala kao autor i planer- urbanista, rukvodilac i saradnik planerskih timova za arhiektonsko - urbanističko - prostorno planiranje, istraživač prostornih celina, od predela do mikro urbanizma. A tu su i oni, na kojima je radila na afirmaciji i rekonstrukciji urbanih prostora. Vučićevićeva se bavila i oganizacijom simpozijuma, radionica i izložbi starih umetničkih zanata u galeriji Ateljea, u Krušedolskoj ulici. Zamišljena kao prikaz radova širokog spektra planiranja i projektovanja, u dugom vremenskom periodu, postavka će prepoznatljiviti prepoznatljivu bit autorstva, ali to da su plansko urbana rešenja deo primenjene umetnosti.