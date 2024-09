POČEO PRAZNIK TEATRA ZA NAJMLAĐE: U Subotici počeo 31. Međunarodni festival pozorišta za decu

Dodelom priznanja i predstavom "Virtuelno lutkarstvo" u Dečjem pozorištu u Subotici sinoć je počeo 31. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica. Ovogodišnje festivalsko izdanje traje do 27. septembra i održava se na nekoliko lokacija u Subotici.

foto: Atila Kovač

U glavnom programu biće 13 predstava ansambala iz Češke, Estonije, Francuske, Mađarske, Nemačke, Španije, Turske, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske, kao i predstave domaćih pozorišta iz Niša i Subotice.

Nagrade za životno delo „Mali princ”, za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu, dodeljene su Luki Kecmanu u kategoriji domaćih stvaralaca i Jaroslavu Antonjuku iz Poljske u kategoriji inostranih stvaralaca.

-Obraćam se najpre odraslima koji su pobegli iz dečijih pantalona i podsećam ih na stihove: „Život je sen što hoda, rđav glumac, što se za časak razmeće i kida, na pozornici, i – ne čuje se za nj. To je priča lude, puna buke, besa, i ne znači ništa”. Deci imam da kažem: “Kad sam bio mali, vodu sam jeo, a hleb pio. Noge su mi bile gologlave a glava bosa. Mesto brkova nosio sam dva pužića ispod nosa. U snegu mi je bilo toplo, a kraj vreće zima. Odlikovanje za hrabrost imao sam na čelu i na kolenima. A kad sam bio jako mali malac, pušio sam nožni palac” – poručio je Luka Kecman. – Posle 50 godina rada u pozorištu, kako za decu tako i za odrasle, i 30 godina pedagoškog rada, ova nagrada je nešto što zaokružuje moj rad. Hvala Savetu što se setio da su postojali ljudi koji su stvarali pozorište u Srbiji i Republici Srpskoj. Mene to ispunjava, kao što je Malog Princa ispunjavalo da putuje od planete do planete.

Drugi laureat, Jaroslav Antonjuk istakao je da mu je čast što je treći Poljak koji je dobio nagradu „Mali princ“, posle Henrika Jurkovskog i Vjeslava Hejna.

-Moje predstave su igrane ovde u Subotici, učestvovao sam u žiriju, i ovaj grad mi je veoma drag - kaže Antonjuk.

Festivalska nagrada “Oton Tomanić”, priznanje za teatrološko promišljanje u domenu pozorišta za decu i mlade, pripalo je profesorki dr Evi Tomaševskoj.

-Ova nagrada za mene je bila veliko iznenađenje, ali istovremeno i čast. Zahvalna sam svim ljudima koji poštuju moj naučni rad. Prošla godina je bila veoma teška za mene, i zato ovu nagradu gledam kao na dašak svežeg vazduha. Ona mi daje nadu da je moj rad vredan i važan u oblasti teatrološkog promišljanja, i naravno – lutkarima – naglasila je Tomaševska.