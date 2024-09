U IŠČEKIVANJU "NOBELOVCA": Osam epizoda o Andriću (FOTO)

ZAVRŠENO je „nulto“ izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) na Zlatiboru: tokom premijernog izdanja kinematografske smotre Nagrada za životno delo uručena je glumcu Aleksandru Berčeku, posebnu pažnju izazvala je projekcija prve epizode serije „Nobelovac“ o književniku Ivu Andriću, a koja će biti prikazivana od oktobra.

KC Zlatibor

Tokom festivala ministar kulture u vladi Srbije Nikola Selaković, obelodanio je, da će ubuduće festival organizovati Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, zajedno sa opštinama Čajetina, Priboj i Nova Varoš.

Na ovom festivalu, čije će prvo izdanje u punom formatu biri održano iduće jeseni, rečeno je - obavljaće se selekcija srpskih kandidata za nagradu „Oskar“.

Reditelj Predrag Gaga Antonijević, čija je ideja inicirala pokretanje nacionalnog festivala, istakao je da srpska kinematografija kao najveća i naznačajnija u regionu, mora imato ovakav „krovni“ festival.

- U Jugoslaviji smo imali Pulski festival, a u „skraćenoj“ državi Herceg Novi. Propustili smo tako da vrednujemo rad naših kostimografa, scenografa, scenarista, kompozitora i svih ostalih… Iako učestvujemo u regionalnom i pseudo – jugoslovenskom prostoru, mi zaslužujemo bolji pristup i tretman. Zato se zahvaljujem svima koji su ideju podržali i stali iza realizacije - rekao je Predrag Gaga Antonijević.

O seriji „Nobelovac“ koja sadrži osam epizoda, na Zlatiboru je govorio autor i reditelj Tihomir Stanić.

- Na RTS će serija premijerno biti prikazana 5. oktobra. Pokušali smo da u Andrićevoj literaturi i u činjenicama iz života, pronađemo motive za jednu priču koja otkriva zbog čega je on učinio tih nekoliko bitnih odluka u svom životu. Jedna od tih je da, umesto u Švajcarsku, gde mu je nuđeno da ode 1941. godine, pošto je bio ambasador u Berlinu, on izabere, i dođe u okupirani Beograd, rizikuje život, podeli sudbinu naroda – rekao je Stanić, reditelj i akter glavne uloge – On odbija da potpiše apel okupacionih vlasti, kojim se osuđuje borba protiv okupatora, i celokupan iznos Nobelove nagrade poklanja unapređenju bibliotečkog fonda u Bosni i Hercegovini. To su po meni tri značajna detalja iz njegovog života. I oko toga se plete priča u osam epizoda...

Serija prati život Iva Andrića od 1961. godine, od trenutka dobijanja Nobelove nagrade i izazvala je posebnu pažnju publike.