FILMSKA SEKCIJA ZA SREDNJOŠKOLCE U KINOTECI: Za sve one koje zanima snimanje video sadržaja (FOTO)

„FILMSKA sekcija“ je besplatna edukativna radionica namenjena srednjoškolcima koji uživaju u gledanju filmova i u kritičkim razgovorima na filmske i društvene teme, kao i onima koje zanima proces snimanja filma, bez obzira na filmski rod, žanr ili trajanje.

„Filmska sekcija“ će se održavati u Jugoslovenskoj kinoteci svake subote tokom predstojeće jeseni, počevši od 14. septembra pa sve do kraja 2024. godine. U prvom delu radionice učesnici prolaze kroz osnove filmskog jezika, a zatim se upoznavaju sa bogatim nasleđem Jugoslovenske kinoteke kroz istoriju filma i koristeći potencijale ove ustanove na najbolji način (filmska građa, rekviziti, kostimi, posteri, profesionalne knjige snimanja, kao i projektovanje filma sa trake). Ovde se srednjoškolci upoznavaju i sa analitičkim pristupom filmskoj umetnosti, pišući kratke kritike i eksperimentalne osvrte na filmove sa bioskopskog, kinotečkog ili festivalskog repertoara.

U trećem delu sekcije učesnike očekuju diskusije sa filmskim profesionalcima iz različitih oblasti, koji će preneti svoja iskustva rada na filmu. Ovaj deo obuhvata 6 predavanja, a svako pokriva jedan važan segment i fazu razvoja filma, pa će tako učesnici imati priliku da razgovaraju sa scenaristom, rediteljem, direktorom fotografije, scenografom, dizajnerom zvuka i montažerom. Najvažniji, praktični deo sekcije, zamišljen je kao zajedničko pisanje scenarija, snimanje i monitranje jednog ili više kratkometražnih filmova.

Radionicu „Filmska sekcija“ organizuje udruženje za edukaciju u oblasti audiovizuelne umetnosti „Filmkultura“, uz podršku Jugoslovenske kinoteke, a pod vođstvom mentora Jovana Markovića, Radiše Cvetkovića i Maše Seničić. Gostujući predavači su mladi profesionalci iz različitih oblasti, koji aktivno učestvuju na lokalnoj filmskoj i televizijskoj stvaralačkoj sceni.

Kako se prijaviti?

Srednjoškolci zainteresovani za Filmsku sekciju treba da pripreme:

– kratko motivaciono pismo koje sadrži osnovne informacije (ime, prezime, godine, školu, razlog prijave, interesovanja)

– spisak od pet omiljenih filmova (sa po jednom rečenicom obrazloženja)

Sve navedeno, zajedno ne bi trebalo da premaši A4 stranicu, koja se zatim šalje u word ili pdf formatu na adresu filmskafilmska@gmail.com do 5. septembra 2024. Na radionicu će biti primljeno do 20 učesnika, a odabrani će biti mejlom obavešteni o daljim koracima do 9. septembra.

Ukoliko ste srednjoškolac ili srednjoškolka – prijavite se! Ukoliko niste, molimo vas da poziv podelite sa svima onima koji jesu, i koji žele da učestvuju u promišljanju i stvaranju filmova.