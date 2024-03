ZEBEMO KADA ĆEMO I MI DOĆI NA RED: Predrag Radonjić, direktor gračaničkog teatra

NARODNO pozorište Priština (s privremenim sedištem u Gračanici) pokušava da i u vanrednim okolnostima održi repertoar, da nastupa širom Srbije i regiona, pa i priprema nove predstave: s poslednjom premijerom "Top je bio vreo" ovih dana gostovali su u Beogradu, a uveliko se spremaju i za turneju po gradovima Republike Srpske.

foto promo

- Nemamo drugog izbora, ponašamo se kao da se ništa ne dešava. A, zapravo, ponovo je na neki način vanredno stanje. Život nije bio normalan ni pre poslednjih Kurtijevih poteza, a sad nam je dodatno otežano - objašnjava Predrag Radonjić, direktor gračaničkog teatra. - Većina srpskih institucija na Kosovu radi, ali u potpuno nenormalnim okolnostima.

Kada je o pozorištu reč, čelnik kuće kaže da zasada neometano igraju predstave, ali da imaju konstantan strah da li će tako biti i ubuduće.

- Gledajući šta se dešava nekim drugim institucijama Vlade Republike Srbije, zebemo hoće li u jednom trenutku neko doći da nam prekine predstavu ili da postavi pitanje zašto scena na kojoj radimo, u Domu kulture Gračanica, nije potpuno integrisana u kosovski sistem... Jednostavno, prepušteni smo na njihovu milost i nemilost. Pretpostavljam da im je, ipak, veća šteta nego korist da u ovom trenutku diraju u pozorište i kulturu. Bojim se da je to samo pitanje procene kada bi se mogli odlučiti na taj korak, trenutno im verovatno ne odgovara. Ali, ako neke druge stvari koje su im sada važnije budu presekli, kao što su finansijski dotoci, doći će i kultura na red.

Na pitanje kako se u trenutnim okolnostima "izdržava" pozorište i članovi ansambla, Radonjić odgovara:

Kosovski "Godo" U GRAČANIČKOM pozorištu ovih dana počinju probe Beketovog komada "Čekajući Godoa" (u režiji Nenada Todorovića), ali iz "pomerene" - kosovske perspektive. Premijera je planirana za kraj maja ili početak juna, jer imaju nameru da igraju i na otvorenom. Za jesen najavljuju Sterijinu "Pokondirenu tikvu", u režiji Snežane Trišić.

- Kada govorimo o platama i finansiranju kuće, kao i uvek, naši radnici primaju zarade uglavnom preko banke "Poštanske štedionice". Svi oni koji stalno žive na KiM moraju da pređu u centralnu Srbiju, odu i Rašku ili u nekom bankomatu na prelazu podignu novac. Doduše, većina glumaca iz ansambla funkcioniše na više lokacija, pa im je mnogo lakše. Kreću se, povremeno borave u Beogradu zbog drugih poslova i angažmana. Tako da je nama, ipak, lakše nego prosveti ili zdravstvu. Nešto sitno novca prolazi, mada je promet keša zvanično blokiran i zabranjen.

Kako objašnjava Radonjić, narednog meseca imaće ukupno jedanaest izvođenja, što znači da svako treće veče igraju predstavu, ali - u drugom gradu.

- To podrazumeva stalno putovanje, pakovanje i raspakivanje,rečju - život na točkovima. Uostalom, na to smo i primorani. Moramo ići za publikom, nemamo mi dovoljno gledalaca u Gračanici da bismo samo sedeli i čekali da nam dođe publika... Sledećeg meseca odlazimo na mini-turneju u Republiku Srpsku (Banjaluka, Laktaši, Prnjavor, Gradiška), a sve predstave izvodićemo u humanitarne svrhe i to za jednu tamošnju fondaciju namenjenu KiM,koja nam je i do sada slala pomoć. Naravno, svakako ćemo u aprilu imati bar tri-četiri izvođenja u samoj Gračanici.