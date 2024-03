VAŽNE ŽIVOTNE LEKCIJE: Promocija knjige "Gladni ljubavi" Olvere Milutinović u UK "Parobrod"

RAZGOVOR o knjizi "Gladni ljubavi" Olivere Milutinović, održaće se u utorak, 2. aprila, u Ustanovi kulture "Parobrod".

foto promo

Junakinja knjige obuzeta je bliskošću kao nečim što želi više od svega na svetu i istovremeno od čega se silno plaši. Nosi pečat transgeneracijske traume i kreće u unutrašnje putovanje u kojem pokušava da pronađe rešenje, za sebe i one koji će doći posle nje. Sve do trenutka obrta, kada ojačana prvim zracima svetlosti unutrašnjeg isceljenja, ne odluči da se usudi i da skoči.Nažalost, bio je to jedan od onih izbora koji nas uče najvrednijim i najvećim lekcijama, ali imaju veliku cenu...

Osim autorke, na promociji će govoriti Jelena Veljković, diplomirani psiholog i dr Tijana Mirović, psihološkinja i psihoterapeutkinja.