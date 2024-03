VODA I ŽENA KAO INSPIRACIJA: Izložba fotografija Đuzepea la Spade u Italijanskom institutu za kulturu

IZLOŽBA fotografija „Voda i žena – Aqua et Mulier ” Đuzepea la Spade održaće se od 27. marta do 19. aprila 2024. u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, koji je izuzetan umetnički događaj organizovao u saradnji sa Fondacijom „Acqua“ i Komorom italijansko-srpskih privrednika, a postavku je priredila Milica Rodić.

IIC Belgrado

Izložba će biti otvorena u sredu, 27. marta u 18.00 časova u prisustvu autora Đuzepea la Spade, kustoskinje Milice Rodić i predsednika Fondacije „Acqua“ Etorea Fortune. Moderatorka događaja biće Duška Jovanić.

Fotografije su nastale u saradnji sa dizajnerkom cveća Svetlanom Šikovom i modelima Arijanom Sandford i Kanom Fudžikavom.

Inspiracija za umetnika bio je paralelizam između vode i žene koji evocira dva ključna simbola: život i snagu.

IIC Belgrado

- Žene su te koje imaju dar čuvanja i darivanja života, voda je osnovni resurs bez koga niko od nas ne bi mogao živeti. Gde ima vode, tu ima i života. Još od vremena Heraklita slavila se snažna veza između vode i žene. Voda je promenljiva, obilazi prepreke na koje naiđe; od izvora gde nastaje, dolazi do mora, postajući najpre potok, a zatim reka tokom neprekidnog procesa transformacije, što je njena prava snaga. Isti princip važi za ženu koja je sposobna da daje život: menja se, prilagođava se okolnostima, teče svojim putem i na kraju dolazi do ušća, predstavljenog rođenjem deteta koje nosi u utrobi. Tema ženskog i vodenog je lepa i sugestivna. Vodeni element asocira na majčinstvo i praiskonsku matricu života. Na fotografijama Đuzepea la Spade, more postaje materija i poprima fizički oblik koji ulazi u odnos sa živim i prisutnim telom žene, stvarajući neku vrstu ljubavnog odnosa. Fotografska izložba „Voda i žena – Aqua et Mulier” nije samo umetnička izložba od velikog značaja, već i edukativna i naučna – kažu u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu.

Postavka se može pogledati do 19. aprila, od ponedeljka do četvrtka od 10.00 do 18.00 i petkom od 10.00 do 15.00 časova. Ulaz je slobodan.