TALJIGE KRALJA PETRA - IZ BLACA: Na izložbi "Čekajući stalnu postavku" IMS i slika Migodarga Petrovića po slanoj fotografiji srpskog suverena

SRBI imaju jednu fotografiju koja je gotovo film. Postoji iz Prvog svetskog rata ratna fotografija starog kralja Petra kako se na volovskim kolima 1915. povlači preko Kosova.

Foto IMS

I kada bi se taj kadar odmrznuo i pokrenuo, pred nama bi bio pravi pravcati film o velikoj drami srpskog naroda i njegovog kralja, rekao je svojevremeno mladom Piteru Bogdanoviću legendarni reditelj Džon Ford, misleći na snimak ratnog slikara i fotografa Vladimira Becića, objavljen na naslovnoj strani francuskog lista "L ilustration" (L` Illustration).

Mnogima je ova fotografija bila inspirativna, od francuskog pesnika Edmunda Rostana, koga je potakla da napiše pesmu "Kralj Petrova četiri vola" (preveo je na srpski Milutin Bojić), do slikara Miodraga Petrovića, čije platno "Kralj Petar I Karađorđević na volovskim kolima", nedavno je stiglo na izložbu "Čekajući stalnu postavku" Istorijskog muzeja Srbije, a zahvaljujući beogradskoj porodici Maravić. Prema rečima direktorke IMS, dr Dušice Bojić, prvo je postojao predlog da se slika kupi, ali kako su u prošloj godini u ovoj instituciji završili bili sa akvizicijama, uzeli su je na godinu dana, na ugovor o pozajmici.

- U ovoj godini smo dobili sredstva, i čim budemo potpisali ugovor sa ministarstvom kulture, ući ćemo u proceduru otkupa - objašnjava Bojićeva, ukazujući i na neobičan, raskošan okvir u kome se delo nalazi, sa aranžmanom od hrastovog lišća iznad koga je reprodukovana i kruna kralja Petra, a kome su u muzeju, uz pomoć slikara Vladimira Antovića, koji se inače bavi starim ramovima, dali novi sjaj - prezlaćivanjem. - Kralj Petar na volovskim kolima fotografisan je zapravo u Blacu, a ne kako se dugo verovalo na Kosovu i Metohiji, ili tokom prelaska preko Albanije, što je bilo nemoguće, jer tamo nije mogla da prođe zaprega, već su ga vojnici nosili.

Foto IMS Dušica Bojić, direktor IMS Sagovornica objašnjava i kako je Petrović i sebe stavio u ovu kompoziciju, u desnom uglu, kao dečaka sa dedom, koji posmatra prolazak kralja. Inače, kao u Prvom svetskom ratu Petrović je bio priključen čuvenom ratnom ateljeu, a najviše vremena je proveo u Tunisu, gde je slikao naše vojnike, francuske lekare, bolničare i druge motive, a potom je bio i u Alžiru, pa je Bojićeva u katalog IMS "Srbi u severnoj Africi" uvrstila i jedan njegov portret francuskog oficira. Kao reprezentativni istorijski dokument, inače, na postavci se slika kralja Petra na taljigama nalazi neposredno do platna Paje Jovanovića, na kome je kralj Aleksandar Karađorđević na Solunskom frontu.

Simonidija kruna i manastiri Foto IMS ČETVRTA je godina kako u IMS rade idealne rekonstrukcije kruna, žezla, garderobe srednjovekovnih vladara, ističe direktorka, ukazujući na novi eksponat - krunu kraljice Simonide, koju je uradila radionica Marsela i Simona Čivjaka. - Sve krune imaju državnu puncu i upisane su kao nacionalno blago Srbije. Urađene su u najfinijem filigranu, u srebru, sa 24-karatnom pozlatom - kaže Bojićeva, dodajući da su, u saradnji sa Borisom Stajkovcem i Centrom za negovanje tradicije (CENT), izložili i makete srpskih manastira, među kojima su najbrojniji kosmetski.

Novina na postavci je i vitrina u kojoj su izloženi srednjovekovni novčići, a direktorka dodaje kako se otvorila mogućnost i da muzej kupi vrednu privatnu zbirku.

- Jedan naš kolekcionar, tokom 23 godine prikupio je, sa svih strana sveta, novčiće koje je kovalo čak 28 srpskih srednjovekovnih vladara. U zbirci je 343 novčića, od čega su neki i unikati. Čine je i četiri stare kolekcije, dve kupljene u Hrvatskoj, a dve u Nemačkoj. U elaboratu koji je uradio Vujadin Ivanišević, konstatovano je da je to jako dobra zbirka, i valjalo bi da dođe u Istorijski muzej Srbije, jer svedoči o državnosti, trgovini, ekonomiji, pismenosti u srednjem veku. U toj kolekciji su i novčići cara Dušana, kojima je trgovao sa Venecijom, a oni su na latinici. Vlasnik je nameran da kolekcija dospe do IMS, samo je potrebno da nam država za to odobri novac - zaključuje sagovornica.

Milanova kapa, Milošev pojas IZ svojih depoa, na postavku je IMS izneo i neke nove vredne predmete. Pa je povodom 200 godina Mihaila Obrenovića izloženi njegovo sedlo i aša, kao i njegov stočić. - Pored kopije slike "Knez Milan na odru", koju smo dobili od Narodnog muzeja, postavili smo kućnu kapu i prsten vladara koji je bio na prestolu samo 27 dana - otkriva direktorka. - Reprezentativan je i pojas za novac kneza Miloša.