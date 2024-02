OVU KNJIGU SMO DUGOVALI SAVKI: Objavljeno delo o Novosađanki koja se izborila za ženske škole

VRLO je bitno da mi sami sa sobom znamo da je Kosovo naše i da se toga nikada u našim srcima ne odreknemo, jer to je mnogo više od neke teritorije. To je duhovna vertikala našeg naroda i koren našeg identiteta i po mom dubokom ubeđenju mi, kada bismo se toga odrekli, prosto više ne bismo bili isti narod koji smo bili do sada, kaže Feđa Dimović, frontmen grupe Beogradski sindikat.