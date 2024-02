CRNA BOGINJA U POMPEJI: Radovi Saše Petrovića, u novobeogradskoj Blok galeriji

UMETNIK koji se izražava u različitim medijima - klasično slikarstvo, prošireni mediji i eksperimentalni film, Saša Petrović, u novobeogradskoj Blok galeriji (Jurija Gagarina 221), predstaviće u petak 2. februara u 19 časova, izložbu neobičnog naziva - "Autopsija ili crna boginja u Pompeji, egzegeza mita kao transcedentalnog izraza stvarnosti".

Foto promo

Rođen 1976. u Lazarevcu, Petrović je pohađao Večernji akt kod profesora Dragana Lubarde, a treću godinu studija kod profesora Radomira Reljića (pre njegovog odlaska u penziju), dok je na FLU diplomirao u klasi profesora Dragana Jovanovića, smer - prošireni mediji.

Tokom umetničke karijere imao je više od petnaest samostalnih izložbi, i to u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Lazarevacu, Sopotu i Kovnu. Njegovi eksperimentalni filmovi prikazani su na različitim festivalima, od Martovskog festivala do "Alternativa", ili festivala na Paliću. Izložba će biti otvorena do 14. februara.