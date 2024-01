PREMIJERNO "U IME OCA I SINA": Komad Milovana Vitezovića u Narodnom pozorištu režira Milan Karadžić

NA Velikoj sceni Narodnog pozorišta, u subotu 27.januara - na Savindan - premijerno je izvođenje predstave "U ime oca i sina - priča o Svetom Savi", po tekstu Milovana Vitezovića (u adaptaciji Ivane Dimić) i režiji Milana Karadžića.

foto Narodno pozorište u Beogradu

Kako se najavljuje, ovo dramsko delo je višestruko značajno, ne samo kao plod višedecenijskog istraživanja, dara i truda Milovana Vitezovića, već i kao njegovo zavetno delo na jednu od najznačajnijih tema iz naše istorije kojem će mnogi reditelji moći u budućnosti da se vraćaju u svim raspoloživim dramskim medijima.

- Vitezović nam je ostavio dramsku epopeju na dve stotine strana "U ime oca i sina". Od tog dragocenog materijala moglo bi se sačiniti četiri celovečernje predstave. S obzirom na to da sam pre tridesetak godina režirao predstavu o Svetom Savi u pozorištu za decu od prvog dela ovog Vitezovićevog dramskog zaveštanja, sada sam odlučio da se koncentrišem na poslednji deo koji sadrži biografske činjenice iz života Svetog Save od monašenja do kraja života - reči su reditelja Milana Karadžića. -Radnja drame prati kako je organizovao Crkvu, državu, uveo zakone, obrazovanje, bolnice, bio diplomata, mirio zaraćene... pa sve do smrti u Trnovu.

Karadžić ističe da pored monumentalnosti koju predstava nosi svojom temom, u njoj ima i neke bajkovitosti:

- Mnogo volim u pozorištu taj svet bajki i tu atmosferu koja ide uz to. Bez obzira što je premijera planirana za 27. januar, na Dan Svetog Save, ovo sigurno neće ličiti na neku svečanu akademiju, već će to biti savremena dramska predstava koja će na pravi način, svojim sadržajem i dramskom snagom, da osvetli izvanrednu priču Milovana Vitezovića.

Dramaturg Ivane Dimić podseća da je monah Sava oblikovao identitet našeg naroda koji na tom temelju i danas postoji:

- A potom se upokojio i postao živi svetac koga poštuju, slave i pred čijom se ikonom mole svi pravoslavni narodi diljem zemaljskog šara - kaže autorka adaptacije.

Igraju Goran Šušljik, Miodrag Krstović, Boris Pingović, Nebojša Kundačina, Vladan Gajović, Zlatija Ivanović, Suzana Petričević, Bojana Stefanović, Zoran Ćosić, Bojan Krivokapić, Gojko Baletić i Darko Tomović.

Scenograf je Boris Maksimović, kostimograf Dragica Laušević, kompozitor Irena Popović, a scenski govor bio je zadatak za Ljiljanu Mrkić Popović. Prva repriza najavljena je za 29. februar.