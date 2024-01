SUKOB GENERACIJA: "Sećaš li se Doli Bel" - prvi film Emira Kusturice (FOTO)

OVAJ film se često uzima kao početak nove bosanske škole filma, koja je predstavljala fantastičnu simbiozu italijanskog nadrealizma Federika Felinija i visokoprofesionalnih iskustava praške akademije za film i televiziju, a koja je završila filmovima Kuduz i Praznik u Sarajevu početkom devedesetih godina prošlog veka. Ostala je upamćena rečenica iz filma: „Svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napreduje.”

FOTO: Arhiva novosti

Tekst iz TV Novosti vam prenosimo u celosti, kao i fotografije sa snimanja ovog kultnog ostvarenja koje je reditelja Emira Kusturicu lansiralo među najbolje reditelje sveta.

- Mladi sarajevski reditelj Emir Kusturica počeo je ovih dana snimanje filma pod radnim naslovom "Sećaš li se Doli Bel". Koproducenti su "Sutjeska film" i Televizija Sarajevo, scenario je napisao Abdulah Sidran, glavne uloge su poverene Slavku Štimcu, Miri Banjac i Slobodanu Aligrudiću, Pavlu Vuisiću, Ljiljani Blagojević i Nadi Pani, a u filmu će se prvi put pojaviti na velikom ekranu i Mahir Imamović i mali Ismet Delahmet, dvojica Sarajlija kojima se predviđa lepa filmska karijera.

- Biće to priča o dečaku iz Sarajeva šezdesetih godina koji za jedno leto doživljava svoju prvu ljubav, smrt oca i naglo sazrevanje do kojeg dolazi zbog sukoba sa okolinom. Sve počinje od te velike ljubavi. Devojka koja ulazi naglo u njegov život, jedna je seljančica koju je neko sa sela doveo u Sarajevo da se snalazi u životu. Ona se zove isto kao striptizeta iz nekada slavnog filma "Evropa noću", a i njeni prvi koracu podsećaju na tu slavnu Doli Bel. Dečak, zaljubljen i zanesen tadašnjom modom prvih sarajevskih pop sastava iz šiz muzike, lako stupa u sukob sa ocem, starim komunistom, koji ne može baš uvek da shvati mladu generaciju koja je i te kako daleko od njegovog pogleda na život i njegovih recepata za to kako kako postati koristan član društva. Otac i sin zato često dolaze u verbalan sukob i to sve do onog trenutka dok jednog dana otac ne umre. To je druga promena u životu dečaka, promena koja će biti toliko snažna da će na njemu ostaviti tragove za ceo vek - objašnjaa sadržaj filma reditelj Kusturica.

FOTO: Arhiva novosti

Svi likovi u ovom filmu su veoma komplikovani, slojeviti i neobični. Nisu to likovi koji se mogu sresti svakodnevno u sarajevskoj čaršiji, to su ljudi odslikani onako kakvi su u svojim domovima, iza četiri zida, daleko od očiju i ušiju javnosti, komšiluka, sasvim drukčji od onog svog "izdanja" koje iz tih svojih sobičaka sa sarajevske periferije iznose na ulicu.

- Scenario je veoma složeno pisan, svaka uloga zahteva od glumca maksimum napora, reditelju preostaje da sve to ukomponuje u isto tako složenu filmsku priču. Ali, zahvaljujući naporima, koje čini svaki član ove ekipe i trudu koji ulažemo u realizaciju filma, verujem da će se već krajem ove godine pred bioskopskim gledaocima pojaviti film vredan njihove pažnje. Pogotovo što se radi o priči koju su mnogi od njih na periferijama svojih gradova doživljavali tih istih godina, na sličan način - kaže reditelj Kusturica.