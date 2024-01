PONOVO "NEVALJALA PRINCEZA": Na scenu Pozorištanca "Puž" vraća se omiljeni dečji spektakl

PREMIJERNA obnove čuvene "Puževe" predstave "Nevaljala princeza" na repertoaru je 10. februara, a ova predstava je do sada igrana sa velikim uspehom na italijanskom, mađarskom i engleskom, a biće i na kineskom jeziku.

foto Pozorištance "Puž"

Kako se podseća u najavi, reč je o slepstik bajci, a ovaj žanr dobio je ime po štapu (slepstik - štap koji udara) kojim je Arlekin u komediji del arte prašio tureve svima. Znači, sve u svemu komedija sa malo reči, mnogo žive svirke i mnogo gegova. Koriste se mađioničarske veštine, a tu je i neizbežna scena urnebesne "potere". U predstavi su prepoznatljive pesme kao što su tri operske operske arije: iz opera "Karmen", arija toreadora iz "Rigoleta" i arija grofa Almavive ("Žena je varljiva"), kao i tri čuvene rok melodije - Smoke on the Water, Sunshine of your love i Satisfaction, ali i dečije pesmice "Leptiriću šareniću" i "Super-kala-fradželistik".

Realizaciju režije Slobodanke Cace Aleksić radi Marko Jovičić.Nevaljala princeza je Suzana Lukić, dok ostale uloge tumače Đorđe Kocić, Nenad Ćirić, Milan Čučilović, Stojan Đorđević, Igor Damnjanović, Nikola Štrbac, Nikola Dragašević, Marko Jovičić, Petar Jovanović i, naravno, - Branko Kockica.

Pred gledaocima će se naći spektakl sa deset izvođača, 27 dvorskih kostima i četiri izmene dekora.