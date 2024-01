BOGATI KNEŽEVI, SIROMAŠNI KRALJEVI: O knjizi "Popisi imovine dinastije Obrenović" dr Radoša LJušića na FilozoFskom fakultetu u Beogradu

KNjIGA pod nazivom "Popisi imovine dinastije Obrenović" koju je priredio dr Radoš Ljušić, biće predstavljena u podne (utorak 23.januara), u svečanoj sali "Dragoslav Srejović" Filozofskog fakulteta u Beogradu.

- Mi o imovini Obrenovića do skoro nismo mnogo znali.Na osnovu ovih popisa sada pouzdano znamo da je to bila izuzetno bogata dinastija u vreme vladavine kneza Miloša i kneza Mihaila, ali da je to bogatstvo 1868. posle ubistva kneza Mihaila rastureno, tako da su kralj Milan i kralj Aleksandar bili,praktično, siromašni kraljevi - kaže dr Radoš Ljušić. - Dakle,imali smo bogate kneževe, a siromašne kraljeve. To su popisi od 1823. do 1908.godine i svedoče o njihovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini.

O knjizi će govoriti dr Snežana Cvetković, prof dr Danko Leovac, Dejan Vukelić i autor.