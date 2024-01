ŠTA DONOSE NOVI "ŠUMADIJSKI ANALI": Predstavljanje časopisa za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke

U ISTORIJSKOM arhivu Šumadije, u četvrtak 18. januara biće predsdtavljen novi broj časopisa za istoriografiju, arhivistiku i humanističke nauke "Šumadijski anali". Sadržaj čine prilozi tri oblasti - istoriografije, istorije umetnosti i iz rada ustanove pod čijim okriljem izlazi.

Foto promo

Spektar istoriografskih tema kreće se od teksta o crkvi Bogorodice Odigitrije u selu Mušutište kod Prizrena, preko priloga o istoriji crkve Sv. Apostola Petra i Pavla u Grošnici, o značaju Vojne bolnice u Kragujevcu, političkim prilikama u Lapovu od 1920. do 1929. godine, do priča o Pozorištu lutaka u Kragujevcu (1951-1952) i lakim transportnim avionima u naoružanju Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Odeljak posvećen istoriji umetnosti bavi se obnovljenim slikarstvom Pećke priprate i Knezom Mihailom kao pokroviteljem umetnosti, stvaraocem i inspiracijom, dok je u okviru rada ustanove prikazana izložbena delatnost Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu sa osvrtom na period od 2012. do 2022. Posebnim tekstom odata pošta je preminulom kolegi Boriši Radovanoviću.

Časopis "Šumadijski anali" pokrenut je 2004. godine, a njegov urednik je Predrag Ilić.