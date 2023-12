KREATIVNE RADIONICE "BOJE AFRIKE": Za srednjoškolce, tokom januara, u MAU

PRVI i jedini muzej u regionu koji je isključivo posvećen kulturama i umetnostima afričkog kontinenta, za januar je pripremio program pod nazivom "Boje Afrike - kreativne radionice i izložba radova".

Foto promo

Tačnije, beogradski Muzej afričke umetnosti će tokom zimskog raspusta za srednjoškolce organizovati dve tematske radionice, i to 8. do 12. januara - keramike, i od 15. do 19. januara - grafike. U završnici, 20. januara, polaznici obe grupe će, uz pomoć kustosa, kreirati izložbu svojih radova. Svečano otvaranje, dodela potvrda i nagrada za najuspšenije radove, zakazano je za 21. januar u 14 časova.