ČEKA SE NOVA "POLEKSIJA TODOROVIĆ": Na otvaranju 36. Čukaričkog likovnog salona biće proglašen dobitnik nagrade sa imenom naše slikarke

NA otvaranju 36. Čukaričkog likovnog salona, u petak, 22. decembra u 19 časova, u Galeriji `73 (Požeška 83 a, Banovo brdo) i ove godine autoru najboljeg rada biće dodeljena nagrada "Poleksija Todorović".

Rad Irene Paunović, Foto promo

Reč je o priznanju sa imenom naše najstarije slikarke, koja je završila bečku akademiju u 19. veku, inače ćerke Matije Bana, rodonačelnika Banovog brda.

O nagradi odlučuje stručni žiri u kome su Jerko Denegri, Đorđe Kadijević i Rajko Popivoda (prošlogodišnji dobitnik priznanja). Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji , koja se održava duže od tri decenije, kao i prethodnih godina, izlažu umetnici po pozivu članova Umetničkog saveta galerije. Ove godine pozvano je njih 24. A to su Đorđe Aralica, Jovana Banjanac, Ivan Bon, Darija Dragojlović, Davor Dukić, Marina Ilić, Aleksandar Jevtić, Lena Jovanović, Luka Klikovac, Vladan Ljubinković, Nemanja Milenković, Vukašin Milović, Jovanka Mladenović, Magdalena Pavlović, Irena Paunović, Pavle Popović, Nina Puhar, Nikola Radosavljević, Javor Rašajski, Maja Simić, Igor Smiljanić, Zoran Todović, Tomislav Todorovići Aleksandra Šaranović.

- Prvi utisak koji posetilac 36. Čukaričkog likovnog salona stiče, već pri prvom pogledu na izložene radove govori o tome da se opšta slika ovogodišnje postavke ove tradicionalne izložbe, stare više od tri decenije, ni u čemu bitnom ne razlikuje od one prezentacije radova likovnih umetnika, učesnika prošlogodišnjeg salona - ocenjuje u katalogu Đorđe Kadijević, veteran naše likovne kritike, osnivač ove galerije i član ovogodišnjeg žirija. - To nije posledica neke koncepcije u selekciji koju postavlja kao osnovu Umetnički savet Galerije `73, već odraz uvida u realno "stanje stvari" koje zatičemo u likovnom stvaralaštvu unutar kruga koji obuhvata ova galerija svojom selekcijom. Taj utisak potvrđuje činjenicu da već duže od čitave prošle decenije u beogradskom i srpskom krugu likovnih stvaralaca ne dolazi do izražaja neka prepoznatljiva artistička tendencija. Dvadeset četiri autora koji ove godine izlažu svoje radove na panou Čukaričkog likovnog salona predstavljaju se kao kreativni subjekti individualne, bolje reći lične, u punom značenju reči, stvaralačke zaokupljenosti, upadljivo različite estetske i misaone preokupacije.

Izložba će biti otvorena do 9. januara.