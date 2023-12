OTVARANJE VRATA TAJNI: Izložba "Ukrštanje / Teritorija i sopstvo" Mihaela Milunovića u Galeriji legatu Zorić- Čolaković MSUB

IZ gustih šumadijskih šuma hrasta i lipe pomolila se nedavno čitava mreža praistorijskih naselja iz bakarnog, bronzanog, gvozdenog doba, čija starost seže do 5.000 godina, i to na lokalitetima Đurđeva Glavica i Viševac Gradište, koje je do sada bilo poznato kao rodno mesto Karađorđa!