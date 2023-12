POZLATA STEVINOM DELU: Ovacije predstavi "Idiot", u režiji Žigonovih, u Nacionalnom teatru Belorusije

NACIONALNI te­atar "Maksim Gor­ki" u Minsku bio je, prepun. Predstava "Idiot" po tekstu Dosto­jevskog, u režiji Steve i Ivane Žigon, okupila je sve generacije Belorusije, najviše mladih.

Iz predstave "Idiot", Foto Privatna arhiva

Bilo je ovo najlepše podsećanje na velikana sveslavjan­skog glumišta Stevu Ži­gona čiji put, u najlepšem smislu i najuzvišenijoj umetnosti istinski sledi njegova kći Ivana. Ona je na scenu prestoničkog te­atra Belorusije postavila ostvarenje kome nije bila samo reditelj. Predstavu od koje publika nije že­lela rastanak. Zavese su se podizale i padale... Ko zna koliko puta.

- Ova predstava je nepro­lazna vrednost. Slava več­noj umetnosti. Pozlaćuje veliko Stevino delo koje nadograđuje istinski na­slednik, njegova kći Ivana - kazao je Nikola Burljajev, veliki ruski glumac i di­rektor filmskog festiva­la "Zlatni vitez".

- Stevo Žigon je bio jedan od ma­lobrojnih umetnika koji zanavek ostaju naše blago. On je majstor i stvaralac neprolaznih vrednosti. Slaveći njegovo delo i njegov rođendan slavi­mo sve ono što je več­no u našoj umetnosti. Prvi je među svim ruskim dramskim umetnicima iz ruku Nikite Mihalkova na sceni pozorišta, na Taganjki, upravo on dobio medalju Nikola­ja Mordvinova, nimalo slučajno. Tek posle njega, svi ruski velikani, glum­ci i reditelji...

A, njegova ćerka, njegov je istinski naslednik. Verovali ili ne, Ivana Žigon ima takav dar i znanje koje je upijala od svog oca od kolevke da je tokom trideset godina ra­da našeg foruma dobila najviše nagrada Zlatnog viteza. Neverovatnih pet statueta. Od nje ima ih vi­še samo proslavljeni Ni­kita Mihalkov.

U pozorištu na Taganjki januara 1998., Foto Privatna arhiva

Ovacijama je prekidan Burljajev:

- Učestvovao sam u nje­nom spektaklu "Stojte ga­lije carske" u Sava centru u Beogradu 2014. godine u ulozi cara Nikolaja Ro­manova. Imao sam šta da vidim - kazao je.

- Na sce­ni je imala više od 250 učesnika i digla publiku na noge. Uveren sam da ovo nije poslednja predstava Steve Žigona koju će Iva­na nadograditi. Čestitam ansamblu koji je svaku ulo­gu izveo do perfekcije. To nije žuti i bezoblični Oskar - ovo je Zlatni vi­tez za najbolju predstavu na festivalu ove godine, predstavu "Idiot" vašeg teatra Maksima Gorkog koji čuva rusku klasiku na najvišem nivou.

Ivana Žigon kompli­mente slavnog glumca pri­mila je kao još jedan orden, u nizu, za sve što je radi­la, a mnogo toga i ono što prevazilazi njen glumački, umetnički poziv. Vraća se­ćanje na potresnu mladost svoga oca, zatočenika naci­stičkog logora Dahau.

Sa potomcima Dostojevskog, Foto Privatna arhiva

- Tata nije slavio ro­đendane - kaže nam.

- Ve­rovatno je u logoru Da­hau, u kome je proveo tri godine, naučio da je sva­ki dan čoveku rođendan. Ali, voleo je da režira. I, to što su se svi naši veliki ruski prijatelji po duhu našli u Minsku i to što je, juče, puna sa­la mladih ljudi nekoliko puta dizala zavesu ovaci­jama posle tročasovnog spektakla, upravo na nje­gov rođendan, dokazuje mi da se Steva javlja i sa one strane nekog dalekog sve­ta. Bio je revolucionar i borac protiv svega što je mrtvo. Promenio je, čak, i loš prevod "Hamleta": biti ili ne biti, pitanje je sad u - biti ili ne biti, to je pitanje (to je uvek pitanje, ali ne samo sad). I, ne čudi me da je poželeo da time dokaže da njego­vu umetnost nije moguće ubiti. Doživeo je još se­damdesetih godina, od ta­dašnje beogradske klike, koja još vedri i oblači u "krugu dvojke", velike nepravde. Nikada mu nisu oprostili veliku Rusiju, ni njegovu intelektual­nu superiornost. Njegovu prelepu Jelenu. Nepot­kupljivost. Nisu mu dali da bude profesor...

Zlatnog viteza Ivani je u Moskvi uručio Burljajev, Foto Privatna arhiva

Ali, eto on i dalje, kao veliki buntovnik danas dobija svoje nedovršene bitke. On slavi život na sceni u Minsku i posle smrti.