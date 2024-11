MILENKO KRIŠAN ZA "NOVOSTI": Poseban je taj osećaj kada drugima pomažeš (FOTO)

GLEDAOCI Radio-televizije Srbije, od pre nedelju dana, imaju priliku da gledaju Jutarnji program u potpuno novom ruhu, pod sloganom "Buđenje sa osmehom". Dobro poznati koncept koji traje skoro 40 godina promenio je izgled. Deo novog voditeljskog tima čini i popularni TV novinar i voditelj Milenko Krišan, koji će, kao što je bilo do sada na Radio-televiziji Vojvodine, i svakog jutra na Prvom programu Javnog servisa Srbije u okviru Jutarnjeg programa, pleniti publiku kraj malih ekrana šarmom i neposredošću.

Foto: Nikola Ristić/RTS

- U svakom živom programu, pa i u jutarnjem, spontanost, ali i kontrolisana improvizacija odaju utisak prirodnosti. Ujedno i stvara sliku gledaocu da smo i mi sasvim obični ljudi, koji rade samo malo specifičniji posao - ističe nam Milenko na samom početku razgovora za "TV novosti", kome u studiju jutarnjeg programa, određenog dana, društvo prave i kolege, Nikolina Rakić, Maja Bojić, Bojana Marković i Marko Ivas.

- Jutarnji program RTS, osim toga što je najgledaniji, dokazano je najkvalitetniji i najdugovečniji je. Za nas je najveći izazov što smo sami sebi postavili visoke standarde - otkriva nam novo lice Jutarnjeg programa na RTS. Foto: Nikola Ristić/RTS

*Šta nas očekuje u novom Jutarnjem programu?

- Pre svega novi vizuelni identitet, najmoderniji studio, moje drage kolege, nova TV lica, i to se prvo vidi. Kada pojačate ton, čućete sve potrebne servisne informacije iz cele Srbije, tople ljudske priče, kao i analize aktuelnih društveno-političkih, sportskih, kulturnih i zabavnih događaja.

*Kako ćete dodatno privući publiku?

- Vrlo lako. Eksluzivnim gostima, brzim i pravovremenim informacijama, ali i osluškivanjem glasa javnosti.

*Kog poznatog Novosađanina biste rado ugostili u Jutarnjem programu?

- Ekipu koja se zove "Državni posao", tačnije jedan od najpopularnijih brendova Novog Sada. Pravo je zadovoljstvo biti u društvu Čvarkova, Torbice i Boškića, a siguran sam da će biti prilike da ih ugostimo i u novom Jutarnjem programu.

*Da li ste jutarnji tip ili spadate u ljude koji ne progovaraju pre prve kafe?

- Sticajem okolnosti, tačnije sedam godina rada u Jutarnjem programu Radio-televizije Vojvodine, postao sam jutarnji tip. Kafa - može, ali nije nužno potrebna da bi se progovorilo u ranim jutarnjim satima. Foto: Gordan Jović/RTS

*Uvek ste nasmejani i dobro raspoloženi u programu, kako održavate dobru energiju kad imate loš dan?

- Važna je odgovornost prema gledaocima, jer su oni ti zbog kojih radimo, i kada imate u malom mozgu da vaš osmeh može da onome sa druge strane ekrana popravi jutro ili ulepša dan, dovoljno je da i te neke loše stvari, bar tokom emisije, ostavim po strani.

*Kažu kolege da su voditelji jutarnjeg programa najinformisaniji novinari. Da li se slažete sa ovom konstatacijom?

- Svakako je to preduslov da bi bili vrhunski i obavljali posao na najvišem mogućem nivou. S obzirom na to da je Jutarnji program Radio-televizije Srbije najstariji, kao i najgledaniji u zemlji, velika je odgovornost i konstantna potreba da se usavršavate, kako bi opravdali težinu emisije koju ona nosi.

*Šta mislite koliko je neposrednost u vođenju programa, po kojoj ste karakteristični, važna za dobijanje simpatija gledalaca?

- Tek sam počeo da radim Jutarnji program na Javnom servisu Srbije. Pa, hajde da pustimo da vreme pokaže šta i kako će biti, pa o tome mogu da pričati u nekom narednom periodu (smeh).

*U živom programu neminovne su i vaše i greške gostiju. Na koji način ih prikrivate i šta pamtite kao najsmešniji trenutak u vašoj dosadašnjoj karijeri?

- Uglavnom, prikriva koleginica koja je u tom trenutku pored vas i preuzima reč. To su situacije kada permutujete reči tokom izgovaranja najava ili reakcije na dešavanja, sa eksternala kolega sa terena. Foto: Privatna arhiva

*Šta je najlepše, a šta najteže u vašem poslu?

- Najlepše je što ste u prilici da budete u domovima širom Srbije i da vašim radom ulepšavate nekome svakodnevicu. Najteže je da ukazano poverenje opravdate, da konstantno budete na visokom nivou i shvatite da se "od stare slave ne živi", odnosno da nakon dobro odrađene emisije i izlaska iz studija odmah budete fokusirani na ono što vas čeka sutra.

*Da li se uspeh danas gradi i meri na "Instagramu" i kakav je vaš stav prema tome?

- Mnoge stvari se mogu lažirati, smatram da se ne meri, ali je jednako važno prisustvo na toj društvenoj mreži zato što smo na taj način bliži i pristupačniji gledaocima, za sve predloge, kritike, i po neke pohvale, zašto da ne (smeh). Foto: Privatna arhiva

*Šta ste sakupili i dali, a da vam se sa dobitkom vratilo?

- I dalje sakupljam račune za nagradnu igru "Uzmi račun i pobedi" i čekam da mi se vrati stambenim dobitkom (smeh). Šalim se. Ne razmišljam na taj način i nemam nikakva očekivanja. Iskreno, iz sveg srca pomažem kad god sam u prilici i koliko mogu, ne razmišljajući da je nešto što se lepo potom desilo posledica toga. Unutrašnji osećaj koji čovek ima u trenutku kada pomogne drugome je nemerljiv. Treba uvek pomagati, ko koliko može.

*Koji su vaši hobiji, čime ispunjavate vreme van obaveza?

- Jahanje konja, pecanje, druženje u prirodi i boravak na selu. Što se kaže "selo moje, lepše od Pariza". Sve to volim jer me opušta dodir sa prirodom i životinjama. Kada je to jednom nedeljno ili mesečno, onda se samo još više zaželim, jer bih to praktikovao dva do tri puta nedeljno. Volim sve što je u dodiru s prirodom, volim i lov i pecanje, ali jahanje je nešto posebno.