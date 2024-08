KRIS GAVRIĆ ZA "NOVOSTI": Verujem u neočekivane stvari, a bez borbe nema lepote života (FOTO)

SLOBODNOG sam duha, volim igru i pesmu, ljude koji me inspirišu, najbolja sam kad sam na moru. Koliko god da sam šašava i vedra, imam puno svog mraka, ali naučila sam da ga prihvatim.

Foto: Ivana Tekić

Rolom tinejdžerke Sonje u jednoj od najpopularnijih humorističkih serija "Radio Mileva", mlada i uspešna glumica Kris Gavrić, privukla je pažnju gledalaca Radio-televizije Srbije. To što je šira televizijska publika često oslovljava imenom njene junakinje Sonje, ne smeta joj. Naprotiv, ona joj je donela neprocenjivo iskustvo i otvorila velika vrata u poslu. U razgovoru za "TV novosti" popularna Kris ističe da privatno piše poeziju, predaje deci filmsku glumu u školi "TKD" u Kragujevcu, a uskoro će i u Beogradu, i čezne da se ubuduće u svojoj profesiji pokaže u nekom novom svetlu. Uživa u brojnim hobijima i veoma je svestrana i hrabra, ali i da se raduje nastavku snimanja "Mileve" nakon leta.

- U novembru nastavljamo sa emitovanjem novih epizoda, ali i sa snimanjem. Serija mi je dosta promenila život, samim tim što mi je donela toliko fantastičnih i novih ljudi. Najvažnije od svega, otvorila mi je vrata glumačkog sveta i dala priliku da se bavim poslom za koji sam se školovala. Foto: Ivana Tekić

*Kako ste dobili ulogu u seriji "Radio Mileva"?

- Bio je "poslednji voz" za slanje snimaka, prvi krug kastinga, i tog dana sam išla na more. Bilo je dosta teksta i pomislila sam, "ma šta i da pošaljem snimak i onako neće izabrati mene". Ipak, snimila sam jedan snimak "iz prve" i poslala. Po povratku sa mora, zvali su me u uži krug. Moj prvi uži krug u životu i mojoj sreći nije bilo kraja. To je već bilo čudo, a sve ostalo što se dešavalo, čudo za čudom. Verujem u neočekivane stvari, a moja filmska mama Marija Vicković mi je rekla: "Uloga uvek nađe čoveka". Nisam mogla da pobegnem od Sonje.

*Rastete li uz Sonju?

- Tek sada osećam koliko sam sazrela i koliko sam se promenila, i glumački i privatno. Svakako rastem.

*Smatrate li da posle četiri sezone ove serije, nema boljeg načina za učenje glume od snimanja?

- Znanje koje steknemo na Fakultetu je značajno, ali ono što naučimo u radu, na snimanjima i u pozorištu, od starijih kolega i reditelja od presudnog je značaja. Samo tako možemo da rastemo i napredujemo. Mogu da sedim kod kuće i čitam Stanislavskog, ponavljam sama sa sobom u svoja četiri zida ili vežbam na faksu sa klasićima. To je neophodno, ali suštinu zanata naučimo u samom radu.

*Dobijate li neke savete od Olge Odanović Petrović, Marije Vicković, Nikole Koja, Branimira Brstine, Dare Džokić, Branke Šelić...?

- Najzahvalnija sam na tome što učim od tako velikih glumaca i glumica. Njihov odnos prema poslu je profesionalan i tačan, a oni su puni života i humora. Oni su "stara škola", ali pre svega su mnogo dobri ljudi. Saveti su na svakom koraku, samo ih treba prepoznati. Moja priroda je veoma senzitivna i svašta u toku snimajućeg dana upijem, naučim i otkrijem. Najbolji saveti dogode se u kadru, a s obzirom na to da sam najmlađi kolačić ovog kasta, u odličnoj sam poziciji za nova učenja. Foto: NiraPro

*Koliko vam se život promenio otkako je počela da se emituje serija "Radio Mileva"? Prija li vam popularnost?

- Mnogo se promenio, ali sam ja ista. U početku mi je bilo teško da prihvatim popularnost i ne mogu da kažem da mi je prijala. Sada je drugačije, navikla sam se. Drago mi je što ljudi cene rad celog tima, samim tim i moj, jer samo tako i konačno može biti jedna zdrava priča na televizijskom ekranu. Nisam zamišljala ovako nešto i ne bavim se glumom da bih bila popularna. U njoj sam jer mi srce snažno igra na sceni i u kadru, a taj osećaj me čini najsrećnijom na svetu. Lepo je osetiti ljubav dece, ali ja im uvek kažem da to što sam na ekranu ne znači ništa, ista sam kao i oni. Svakako da popularnost nosi određenu dozu odgovornosti, koju verovatno tek sad uviđam.

*Završili ste glumu u klasi glumca Ivana Jevtovića. Kakav je Ivan kao profesor?

- Profesor mi je jako značio kao podrška i glas razuma u toku studija, kad god bih imala neku dilemu njemu sam se obratila. I danas, kad više nisam student, uvek se obradujem susretu i kad se dogodi neki uspeh, prvo javim mami, pa njemu. Naučio me je disciplini, zaslužan je što imam samopouzdanje i pružio mi toliko znanja, da znam kako da se snađem u svemu što me čeka.

*Kakvo iskustvo su vam donele uloge u serijama "Urgentni centar" i "Dinastija"?

- Svako iskustvo je značajno. Uvek vidite ili kako treba ili kako ne treba. Veoma mi znači rad sa različitim rediteljima. U "Urgentnom centru" delila sam kadar sa profesorom i to me je baš radovalo. Ulogu u "Dinastiji" sam prihvatila jer je lik prostitutke meni potpuno suprotan, pa je bilo zanimljivo.

*Šta je najlepše, a šta najteže u vašem poslu?

- Iskreno i dalje ne znam, šta me čeka. Za sada je meni sve najlepše, ali i najteže. Ne postoji ništa dobro u životu, bez borbe. Mora malo da bude teško. Svaki proces nosi neku lepotu, ali i muku sa sobom. Foto: NiraPro

*Da li se uspeh danas gradi i meri na "Instagramu" i kakav je vaš stav prema tome?

- Na društvenim mrežama, kao i na "Instagramu" se ne foliram, to sam - što sam. "Instagram" mi znači jer mogu da podelim svoj stav i razmišljanje, te se nadam da time utičem na tinejdžere i na sve mlade ljude. Dobila sam medijski prostor i želim da ga iskoristim tako što ću edukovati omladinu i potrudiću se koliko je moguće da im ukažem na pravi put. Nije nimalo lak zadatak, ali sam to sebi zadala.

*Koje osobine koje posedujete smatrate najkvalitetnijim?

- Imam želju i nameru da budem ispravna i jako se trudim da to i ispunim, jer u današnjem svetu to nije lako. U ovom vremenu punom ružnih stvari i loših vesti smatram da je smeh i uveseljavanje drugih jedan od najvažnijih lekova koje ne smemo da preskočimo nijedan dan.

*Šta čini vaš svet i vaš prostor, u čemu uživate?

- Uživam u razgovorima koji oplemenjuju dušu, kao i u ljudima koji me inspirišu i da učim nove stvari. Moj svet čine moji roditelji, porodica i prijatelji. U ovim letnjim danima, to je i more. Foto: Emilija Gajić *Kaže se da su sitnice krupne stvari. Bez kojih sitnica ne biste mogli da živite?

- Empatija više nije tako moderna. Nažalost, mlađe generacije je danas smatraju sitnicom, što uopšte nije tako, veoma nam je važna. Ne bih mogla da živim bez ideje da nekom pomognem, makar minimalno bilo kom čoveku, kome je pomoć potrebna.

*Šta ste sakupili i dali, a da vam se sa dobitkom vratilo?

- Uvek su to bili ljubav i poštovanje. Voljena sam i i oni hrane moju dušu i telo. Bila bih mnogo zahvalna da to samo kruži i da ne prestane, jer ljubav se ljubavlju vraća na svim poljima života. Foto: Emotion/Pink Internacional Copmany

*Kada biste imali moć, koju biste želju sebi ispunili? Ili nekom drugom?

- Ima tu raznih želja. Uvek bih izabrala da želju ispunim drugom, jer tako bismo svi zajedno bili srećni ljudi. A ona glavna je da smo zdravi i da nikako ne prestanemo da verujemo.

*Koji su vaši hobiji, čime ispunjavate vreme van obaveza?

- Talentovana sam za kulinarstvo i masažu. Volim da pišem pesme, ali u poslednje vreme, nažalost, to radim manje. Svakako tu je i meditacija, što preporučujem svima. Posle dužeg vremena, trenutno ponovo učim hebrejski jezik. Važno mi je da iskoristim svoje vreme na kvalitetan način.