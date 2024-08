LJUDI SU ZVERI SPREMNE NA SVE: Stefani Nogeras o seriji "Optuženi", ozbiljnosti surogat materinstva, umetnosti, magiji pozitivnog razmišljanja..

AMERIČKA glumica portorikanskih korena Stefani Nogeras sa ulogom u seriji "Optuženi" koja se od 13. avgusta, utorkom, od 22.00, emituje na kanalu Star, povezala se na ličnom nivou.

Rolu Ave, surogat majke bebe koja je rođena gluva doživela je kao priliku da još jednom proživi svoje detinjstvo, budući da sa malom junakinjom iz serije deli isti fizički nedostatak. Stefani je, takođe, rođena bez sluha. Zvezda serija "Zločinački umovi", "Mađioničari" i "Grim" današnji status omiljene mlade nade holivudskih kasting direktora duguje, pre svega, ulozi Neli Pirs u njenoj prvoj seriji "Zamenjene na rođenju" koja je za kratko vreme postala veliki hit među tinejdžerima.

Porodični dom u Nju Džerziju napustila je ubrzo posle srednje škole, tragajući za snovima u Los Anđelesu, i oni su je veoma brzo i pronašli. Svega šest meseci po dolasku u Holivud. Od tada njeno putovanje svetom TV serija traje bez većih turbulencija, stazom uspona, bez mnogo trnja, a u ekskluzivnom intervjuu za "TV novosti", otkriva nam i zašto "Optužene" doživljava kao svoj novi početak u karijeri.

- Ova serija spada u one antologijske naslove koji se prihvataju, jer sa sobom nose snažnu poruku promene. Svaki projekat koji ostvaruje uticaj na društvo za mene je poziv koji se ne odbija. Ovde nije samo reč o 15 neverovatnih priča o zločinu i kazni, i nije presudno to što seriju potpisuje legendarni Gordon Hauard koji nam je podario "24", "Otadžbinu" i "Dosije Iks". Za mene je ključan motiv da prihvatim ulogu u "Optuženima" bio taj što je ovo serija koja se bavi gorućim problemima u globalnom svetskom društvu i primorava nas da se zapitamo na koji način smo mi povezani sa tim problemima - poručuje na početku razgovora glumica.

Svaka od epizoda naslovljena je imenom glavnog aktera tog nastavka. Koja priča je vaša u "Optuženima"?

- Ja sam deo "Avine priče", ali ne tumačim glavnu junakinju ove epizode, već njenu majku Avu. Scenario epizode bio je izuzetno potresan za mene od prvog trenutka kada sam ga pročitala. Istinski me je prodrmao do srži mog bića. Pogotovo kada znaš da je inspiracija za svaku od ovih priča bio neki istinit slučaj. U središtu radnje je novorođenče, koje je do mladog bračnog para došlo posredstvom surogat materinstva. U jednom trenutku roditelji male devojčice odlučuju da se upuste u proces izuzetno kompleksne i po život opasne operacije koja bi joj možda vratila sluh, ali bi stavila na kocku njen život. Kada za to sazna njena surogat majka, koju u seriji tumačim ja, a koja je takođe rođena gluva, počinje žestoka borba koja u prvi plan stavlja etička pitanja samog čina surogat materinstva. Ova serija gledaoca primorava na preispitivanje na svim poljima.

Koje pitanje je "Avina priča" probudila u vama?

- U jednoj od scena postoji snažna poruka koja je suština priče koju sam otkrila boreći se za bebu kroz moj lik. U kadru je moja junakinja u autu oko kog se okupila gomila novinara željnih informacije i ekskluzivne priče. Prestrašena prizorom, ona ispisuje na papiru poruku koju stavlja na prozor, a u poruci piše: "Gluva sam, kao i moja beba. Molim vas, nemojte nas povrediti". Iako je to vapaj žene saterane u ćošak jednom trenutnom situacijom, čini mi se da je u njemu sadržana mnogo dublja i ozbiljnija poruka o tome ko ima pravo da utiče na život onih koji još nemaju svoju svest i ne mogu da raspolažu najvažnijim odlukama koje se tiču njihovog života i samog bića. Iako smatram da je surogat materinstvo na jedan način plemenita stvar ako se njime rukuje iz plemenitih pobuda, negde verujem da su ljudi po prirodi takvi da sve mogu zloupotrebiti. Pa čak i život bebe. Ljudi su opasne zveri, spremne na sve.

"Avina priča" nosi snažan dualitet u pogledu kritike teme kojom se bavi.

- Tako je. Potpuno preispituje celu temu surogat materinstva. Sa jedne strane imamo kritiku roditelja koji su se odlučili na ovaj korak i osudu njihovog pokušaja da pređu granice etike svojom željom da imaju ono što je po njihovom mišljenju "normalna beba". Ko nam dozvoljava da mi procenjujemo šta je normalno? Takođe se postavlja pitanje ko su ljudi kojima se odobrava mogućnost da uđu u ceo postupak dobijanja dece na ovaj način. Da li je to što neko ima novac dovoljno opravdanje da je zaista i spreman na čin da postane roditelj? Sa druge strane, svakodnevno imamo i pregršt primera neodgovornog roditeljstva u situacijama kada su deca začeta prirodnim putem. Čini mi se da se suviše lako igramo ovom možda i najvažnijom ulogom čoveka na planeti. Ponekad verujem da bi trebalo da postoji neki nadzorni organ koji bi se bavio time ko jeste, a ko nije sposoban da bude roditelj. Najužasnije i najbahatije uverenje budućih roditelj jeste ono da decu rađaju da bi njih činila srećnima. Taj prvi korak popločava put do pakla za te buduće odrasle ljude koji su na ovaj svet došli iz sebičnih pobuda njihovih roditelja.

Ipak, kritika epizode odnosi se i na surogat majku koju tumačite?

- Na kraju, ceo taj proces se svodi na biznis. Vi iznajmljujete svoje telo, i za to vam je plaćeno. Ako se posmatra sa te čisto ekonomske strane, pravila su jasna i čvrsto definisana. Ako pođemo od toga, sasvim logično zvuči pitanje - ko je onda dozvolio ženi koju ja tumačim da pređe granicu i da se umeša u nešto što je se ne tiče. Razumete li do koje mere je ovo kompleksna tema i koliko se naše društvo promenilo da imate situaciju u kojoj postavljate ovo pitanje? Za mene ovo zvuči kao scenario koji sam do sada imala priliku da vidim samo u naučnofantastičnim filmovima o distopijskim društvima budućnosti. Ali izgleda da nam je ta budućnost već zakucala na vrata.

Svestrana ste umetnica i kroz svoj rad uvek potencirate važnost poruke. Kuda vas vodi vaša umetnost?

- Moj otac je bio prva osoba koja me je upoznala sa moći pozitivnog razmišljanja. Dao mi je spisak knjiga za čitanje. Poslušala sam njegov savet i pročitala te knjige, i to mi je promenilo život. Pozitivno razmišljanje i moć privlačenja omogućavaju vam da se oslonite na sebe i da ne čekate da vam neko drugi pruži čuda. Svi imamo moć da ih sami stvorimo kroz svoje misli. Verujem da svi nosimo tu magiju u sebi i da ni ne slutimo koliko smo moćna bića, samo kad se usudimo da prizovemo ono što želimo. Jedino što mi je stalo da učinim kroz svoj rad jeste to da ostavim pozitivan uticaj na druge i ovu planetu. Bilo to kroz moju umetnost, ili kroz moje svakodnevne interakcije sa ljudima. To je moja pokretačka snaga svakog jutra kada se probudim.