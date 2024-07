SREĆA JE MOJ POKRETAČ: Ekskluzivno - Saša Aleksander, glumica srpsko-italijanskog porekla, snaja Sofije Loren i zvezda serije "Rizoli i Ajls

ONE koji su gledali "Dosonov svet", "Mornaričke istražitelje", "Besramnike" ili treći nastavak kultnog američkog blokbastera "Nemoguća misija" možda će iznenaditi da je pravo ime glumice Saše Aleksander, koja se pojavljuje u svim ovim naslovima, u stvari Suzana Drobnjaković.

Foto Star

Rođena je u mešovitom braku oca Italijana i majke Srpkinje, a svojim balkanskim poreklom se izuzetno ponosi, iako oduvek živi u Americi (rođena je u Los Anđelesu). Sašu Aleksander trenutno, na kanalu Star krajm, gledamo u seriji "Rizoli i Ajls" (prve tri sezone, radnim danima od 21.00), a upravo joj je rola hladnokrvne i pragmatične forenzičarke More Ajls, koju je tumačila u sedam sezona i više od 105 epizoda, donela svetsku slavu, kao i neprocenjivo prijateljstvo s koleginicom Endži Harmon.

U ekskluzivnom intervjuu za "TV novosti", najpoznatija holivudska zvezda naših korena, koja često govori o svojoj povezanosti sa Srbijom, otkriva kako ju je put doveo do junakinje More Ajls i na koji način joj je ova uloga promenila život.

- Ono što me je privuklo ovoj seriji, bio je, pre svega dobar scenario, zanimljiva priča i likovi koji nisu bili tipični na TV nebu u vreme kada smo započinjali rad na seriji. I danas je retko da priču u nekom TV projektu vode ženski likovi. To je ono što mi je bilo najzanimljivije. Zaista sam zavolela Moru. Zainteresovala me je psihologija žene koja je spremna da odabere ovu profesiju. Ona pripada nekom drugom svetu. Bogata je, i to porodično bogata, dakle, kroz generacije. Ima visoko obrazovanje, sofisticirana je, hiper-ženstvena, ima izrazito izražen ženski mentalitet. Istovremeno je modernih pogleda na svet. Kada razmišljam o njoj, na neki način je doživljavam kao neku savremenu princezu. A opet, ta princeza odabrala je da celog života secira leševe. To vas mora zainteresovati - poručuje lepa glumica, dodajući da je još jedna od stvari koja je presudila da prihvati ulogu bila divna hemija koju je ostvarila sa koleginicom i partnerkom na setu Endži Harmon.

Foto Star

- Dopalo mi se prijateljstvo između njih dve. Bilo mi je zanimljivo da ih posmatram dok rade oslonjene jedna na drugu u tom striktno muškom okruženju. Njih dve su potpuno različitih karaktera, dolaze iz različitog okruženja, imaju potpuno suprotne poglede na svet i porodične priče, a, uprkos svemu tome, savršeno su kliknule. Istu energiju osetila sam i sa Endži kada smo prvi put imale zajedničku probu čitanja. Bilo je tako lako - kaže glumica koja se pre ove serije nikada nije srela sa Harmonovom.

- Nisam poznavala Endži pre ove serije. Čini mi se da je ono što nas je povezalo upravo ono što je povezalo i naše junakinje u seriji. Iako imamo potpuno različitu energiju, ono što nam je zajedničko je poštovanje koje imamo jedno prema drugoj, a i obe imamo isti smisao za humor i možemo mnogo da nasmejemo jedna drugu. Te stvari se vide i na ekranu, i čini mi se da se dobar odnos koji smo nas dve izgradile preneo i na Moru i Džejn. Publika je zavolela našu energiju. Endži je lepa i zapanjujuća žena, a čini mi se da se međusobno sjajno dopunjujemo. Fizički izgledamo veoma različito i imamo drugačije energije, ali to zaista funkcioniše. Bila sam veoma srećna dok smo snimali seriju. Dok smo snimale zajedno, imala sam osećaj kao da se na setu događala neka magija, koja mi se kasnije u ovom poslu nije često ponavljala - ističe glumica, priznajući da je dugogodišnje "prijateljstvo" sa Morom ostavilo traga na njoj.

NEGOVANjE NASLEĐA SAŠA je, inače, od 2007. godine u skladnom braku sa rediteljem Edoardom Pontijem, mlađim sinom legendarne italijanske filmske dive Sofije Loren, u kom je dobila dvoje dece - ćerku Luciju i sina Leonarda. Glumica se ne stidi svojih srpskih korena, a tokom godina često smo bili u prilici da je vidimo kako na javnim nastupima Amerikance uči srpski jezik, koji joj je uz engleski i italijanski treći jezik koji tečno govori. Tako je cela Amerika u jednom od najpopularnijih noćnih TV programa imala priliku da gleda kako Saša čuvenog voditelja Konana O'Brajana uči egzotičnim srpskim rečima, među kojima je bilo i nekoliko nezaobilaznih srpskih psovki. - Često govorim srpski jer smatram da je važno negovati sećanje na svoje poreklo - istakla je glumica, priznajući da je i u seriji "Rizoli i Ajls" iskoristila priliku da promoviše srpski jezik, i svetu predoči neke činjenice o našoj istoriji za koje publika na Zapadu ne zna. Tako u jednoj od epizoda njena junakinja Mora kroz razgovor sa Džejn i njihovim kolegama objašnjava kako je srpski lak za učenje, dok ona razgovara sa žrtvama napadača čije su metode povezane sa zločinima nad Srbima tokom Drugog svetskog rata. Kako je objasnila u jednom od intervjua, Sašine veze sa Srbijom producentima su se učinile veoma zanimljivim materijalom da obogate seriju, pa je Srbija tako postala sastavni deo svetski popularne serije.

- Nemoguće je da nekoga glumite tako dugo, a da ne poprimite bar deo njegovih navika i osobina. Mora i ja se mnogo razlikujemo. Ona je koncentrat čistog razuma i profesionalne hladnokrvnosti. Svoju logiku koristi poput noža i zato je i pronašla savršenu kontratežu u Džejn Rizoli, koja je potpuno spontana, opuštena i ne mari ni za jedno od pravila bez kojih bi život moje More bio moguć. Istina je da sam i ja u privatnom životu mnogo bliža Džejn nego Mori, ali sve češće sebe hvatam u razmišljanju: "Hm, kako bi Mora rešila ovaj problem?" - otkriva glumica koja je snimila 50 epizoda "Mornaričkih istražitelja" i bila deo ovog kultnog policijskog procedurala u periodu od 12 godina. Ipak, izgleda da je to nije umorilo od traganja za zločincima na malom ekranu.

Foto Star

- Od početka sam volela ovu seriju zbog toga što nikad nije bila klasičan triler, ali ni standardan format serija na koje smo dotad navikli. U fokusu cele priče bilo je divno prijateljstvo dve potpuno različite, a podjednako uspešne i hrabre žene. To je ono što mi je uvek najviše prijalo kod "Rizoli i Ajls". U to vreme sam mnogo radila. Retko kada u mojoj karijeri je bilo praznog hoda. Čak i kada to nisu bili veliki bioskopski ili TV hitovi, snimala sam manje projekte koji su mi se dopadali sa umetničke strane. Moj pogled na život je takav da radim sve ono što me čini srećnom. Oduvek sam volela da uživam u životu. Još kada sam bila dete jednostavno sam imala taj unutrašnji nagon ka sreći. Čini mi se da se sa time rađate. Radost je ono što me vodi kroz život. Bez tog osećaja malo je pravih razloga u kojima se može pronaći neki smisao. A taj instinkt ka sreći me je doveo i do ove serije. Pomislila sam kako uprkos svemu što sam radila nikada nisam imala priliku da vodim priču, da se nađem u glavnoj ulozi. A Mora Ajls mi je pružila šansu da proživim i to iskustvo.