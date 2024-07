DECENIJAMA SKRIVANE DVE VELIKE TAJNE: Lanik Gaultri o novoj sezoni serije "Ciljaj u srce", ulozi o kojoj sanja i izazovima glume

VIKENDI tokom jula na kanalu Star krajm u znaku su druge sezone uzbudljivog trilera "Ciljaj u srce", nastalog u francusko-belgijskoj koprodukciji. Od 6. jula, premijerno subotom i nedeljom u 17.00, nastavljamo da pratimo priču o sudbinama dvoje ljudi koji već tri decenije žive na ivici ljubavi i mržnje.

Foto Star

Džulija Skola (Kler Kejm), hrabra je i poštovana policajka koja za protivnika ima pravnika Novaka Lisika (Lanik Gautri), najboljeg prijatelja iz detinjstva i najveću ljubav iz tinejdžerskih dana, sa kojim nije progovorila duže od 20 godina. Život im ponovo ukršta puteve kada Novak napusti advokatsku kancelariju kako bi postao šef Džulijine policijske jedinice. U drugoj sezoni videćemo da Džuliju i Novaka zajednička prošlost proganja više nego ikada pre. Ona se oduvek trudila da njena mračna tajna, ćerka koju je dobila sa njim pre 25 godina, zauvek ostane zakopana u prošlosti. Novak na sve načine pokušava da sazna šta je Džuliju sa 18 godina nateralo da se udalji od porodice i prijatelja. Da li će njegova težnja za otkrivanjem istine dovesti do njihovog zbližavanja, ili će ih, naprotiv, zauvek razdvojiti, kao i još mnogo toga o novim epizodama, ali i karijeri i ulogama o kojima sanja otkriva nam glavni glumac serije, Lanik Gautri.

- Još nema potvrde da ćemo snimati treći nastavak, ali se iskreno nadam da će publika posle ove sezone još više zavoleti naše junake i da producenti neće imati drugog izbora nego da nas vrate pred kamere - uz osmeh započinje razgovor za "TV novosti" zvezda popularnog trilera i zvezda "Netfliksovih" serija snimanih u Francuskoj, dodajući da mu je "Ciljaj u srce" jedan od omiljenih projekata u poslednjih nekoliko godina.

* Kada birate ulogu, šta je presudno da biste prihvatili neki projekat?

- To mi zvuči pomalo pretenciozno. Svestan sam da kao glumac zavisim od projekta i ne vidim sebe kao nekoga ko bira uloge. Odlučujem o tome na koji način bih mogao najbolje da doprinesem nekoj seriji ili filmu, i na osnovu toga, može se reći, biram uloge. Dobar glumac je uvek u službi projekta. Kada dođete u situaciju da poslove birate spram ličnih interesa, trebalo bi da postavite sebi pitanje da li ste i dalje umetnik ili biznismen. Volim da sam skroman, ali realan u svojim ambicijama. Konkretno, "Ciljaj u srce" prihvatio sam zbog dobrog.

Foto Star

* U serijama uglavnom igrate inspektore i policajce. Dosadi li vam ponekad uniforma?

- Ne, jer je svaki od tih junaka drugačiji. Uniforma je samo ono što vidimo na površini. Mene više zanima ko je onaj ko je nosi i na koji način je nosi u svakodnevnom životu. U glumačkom pogledu, uvek mi je zanimljivo da sebe guram u krajnosti. Kao što ste primetili često igram policajce, ali volim da se nađem i na drugoj strani pravde. Volim da igram zločince. Nedavno sam tumačio lik serijskog ubice. Karakterno, bio je to veliki izazov za mene. Svaki lik nosi veliki broj psiholoških slojeva. To je za nas glumce prava igraonica i draž ovog posla. Kada je reč o ulogama o kojima sanjam, voleo bih da to bude neki zadatak sa kojim se do sada još nisam susreo. Nikada, recimo, nisam glumio u epohi i kostimiranim serijama. Bilo bi veoma zanimljivo da nosim englesku periku i one dugačke bele čarape koje su se oblačile uz srednjovekovne kostime. Iskreno, ne mogu sebe da zamislim kao muzičara sa mandolinom na nekom dvoru, i baš zbog toga bi mi tako nešto bilo izazov (smeh).

* Šta nam donosi druga sezona serije "Ciljaj u srce"?

- Pokreću se neka stara pitanja. Da li će mog Novaka sustići njegova prošlost? Hoće li mu Džulija priznati da je on otac deteta koje je napustila pri rođenju? Da li će se njih dvoje napokon zbližiti? U novim epizodama moj Novak će ostati manje-više isti. Neće tu biti nekih velikih zemljotresa, ali će se u njemu pojaviti taj crv sumnje zbog kog će se zapitati: "Da li mi je nešto promaklo"? Novak ima osećaj da su ga svi izdali, a u drugoj sezoni glavni zadatak biće mu da prevaziđe taj osećaj kako bi mogao da otkrije istinu.

Foto Star

* A ta istina je?

- To će biti jedina stvar koju ću vam otkriti. Džulija će Novaku priznati da je rodila njegovo dete. U drugoj sezoni među njima će se otkriti dve velike tajne koje menjaju živote ljudi iz korena. Dok sam čitao scenario za nove epizode, moram priznati, pomalo sam strepeo na koji način će ovo izmeniti njihovu vezu. Srećom, scenaristi su imali milosti. Ove tajne će ih, ipak, na neki način zbližiti. Čini mi se da su posle toliko godina ogorčenosti i nerazumevanja, Novak i Džulija konačno spremni da dodaju malo vode u svoje vino, kako mi to u Francuskoj kažemo. Biće zanimljivo videti u kom pravcu će se sve dalje razvijati.

* Da li ste imali neki izazov kada je reč o ovoj seriji? Scenu koju je bilo teško dočarati?

- Emocije su u glumi uvek najveći izazov. Kako je pametno i sa mnogo osećaja dozirati tako da dođe do gledaoca, a da ne preraste u karikaturu. Čak i kada ne glumite, emocije su prilično opasan i lako lomljiv materijal za rukovanje. Teško je biti iskren sa njima i ubediti nekoga prekoputa sebe, ili publiku, da vam veruju. U seriji čija sezona ima samo šest epizoda, to je veoma težak posao. Prostor za manevrisanje je minimalan. Pri razradi scenarija nemamo kontakt sa piscima i ne znamo u kom pravcu će voditi naše junake. Najviše što mi možemo da uradimo jeste to da na licu mesta, pred kamerama, ne izgovorimo ili smisleno prilagodimo neke rečenice onome što mi smatramo prirodnim kako bi ta emocija odgovarala trenutku i sceni. Naš posao je, takođe, da izmerimo stepen interpretacije emocije tako da se ona uklapa u kontinuitet. Sve to treba uraditi u veoma skučenom prostoru i vremenu i to tako da ono što donesete pred kamerom ne bude monotono. Dosada je najveći glumački greh. Publika dosadu ne prašta.

Foto Star

* Koje scene su vam teže za rad - akcione ili ljubavne?

- Ono što je malo teže jesu te scene borbe i jurnjave. Dočaravanje nežnosti, intimnih fizičkih odnosa, to je uvek komplikovano. Teško je kada moramo da unesemo lična osećanja u naše postupke, iako nikada nismo intimni. To je kao da vas neko primorava na ljubavni odnos sa potpunim strancem. Ali, sa koleginicom Kler stvari idu dobro. Ona je dobar prijatelj, tako da je uvek veoma opušteno. Mnogo se zabavljamo dok snimamo ove scene, i to nikada ne bude teško. Rekao bih da to mnogo zavisi od partnera sa kojim glumite.

* Kako se nosite sa teretom slave?

- Veoma dobro. Živim daleko od nje (smeh). Živim na selu okružen ljudima koji su poljoprivrednici i električari. Nemam dodira sa svojim zvezdanim sjajom. Okružio sam se ljudima koji će mi, bez okolišanja, onog trenutka kad počnem da se ponašam kao zvezda, reći: "Hej, spusti se na zemlju". Verujem da je odgovornost poznatih da svojom uravnoteženošću pružaju primer onima koji ih zbog njihovih uspeha vole. Ja se osećam uravnoteženo kada me ljudi vide kao normalnu osobu. Ne osećam se baš kao poznata ličnost. To je ono što tražim i što mi odgovara.