PONOVO POČINJE STRAŠNA KATABAZA: Druga sezona popularne i nagrađivane serije "Crna svadba" stiže na jesen

IAKO je od početka snimanja druge sezone hit-serije "Crna svadba" prošlo više od godinu dana, tek nedavno je objavljen prvi trejler. To je obradovalo mnogobrojne obožavaoce popularne i nagrađivane horor misterije, jer ove jeseni na malim ekranima ponovo počinje katabaza. Ova reč, koju izgovaraju junaci obično pre nego što se desi nešto strašno, i dalje ledi krv u žilama.

Foto Firefly productions

Novih deset epizoda nastalo je u produkciji kuća "Fajerflaj" i "Telekom Srbija", režiju opet potpisuje Nemanja Ćipranić, a scenarista je sada Aleksandar Radivojević. Dok je u prvoj sezoni akcenat bio na vlaškoj magiji, ovaj put se razrađuje ideja Balkana kao centra sveta i poprišta večne borbe dobra i zla. Priča dobija epski zamah, ulozi su sve veći, a natprirodni elementi postaju sve ogoljeniji i važniji.

Radnja prati dva vremenska toka. Prvi nas vraća u 2002, u period kada inspektor tajne službe Petar Ćirić (Uliks Fehmiu), istražuje seriju bizarnih samoubistava tinejdžera, povezanih s misterioznim i zlokobnim kultom "Crna ruža". Drugi se odvija u sadašnjosti i prikazuje Natašu Janković (Jelena Đokić), vatrenog ateistu i renomiranog psihologa iz prvog dela, koja je sada monahinja i od zakona se skriva pod okriljem crkve. Uporedo s tim, Bane Tomić (Nikola Kojo), policajac na poternici, pokušava da, krijući se od bivših kolega, pronađe nestalog Petra i otkrije ko mu je namestio svirepo ubistvo.

U drugoj sezoni "Crne svadbe", kako saznajemo, produbljuje se sukob između sila svetlosti i tame. Sa sveštenikom Jovanom, bivšim inspektorom Tomićem i operativcem BIA Ćirićem, Nataša udružuje snage, kako bi savladali demonsku legiju i sprečili je da zauzme svet uz pomoć moćne relikvije - crne ruke koja je pripadala Crnom vojvodi. Tu ruku je nekada, u jednoj od prvih bitaka između snaga dobra i zla, presekao hrišćanski svetac i sakrio je kako sile tame nikad do nje ne bi došle.

Foto Firefly productions Andrej Jemcov i Uliks Fehmiu

Tragovi koji vode do ruke Crnog vojvode ostavljeni su u klasičnim, svima poznatim delima srpskih umetnika. Njihove slike kriju tajne koje mogu uticati na sudbinu ljudske rase na planeti. Platna imaju skriveno magično dejstvo i predstavljaju delove slagalice koji upućuju do tačnog mesta gde se nalazi ruka Crnog vojvode. Potraga traje sve do finalne, neizvesne borbe između dobra i zla.

Inače, Jelena Đokić uoči snimanja imala je peh - slomila je lakat. Povreda koju je zadobila u pozorištu nije je sprečila da i u drugoj sezoni pokaže raskošni talenat. Jeleni je dalji razvoj lika pomogao da neometano snima, jer je monaška odora vešto sakrila gips.

Foto Firefly productions Jelena Đokić

Glumačku postavu čine i nova glumačka imena. Među njima je Zlatan Vidović, koji igra jednog od glavnih likova u nastavku, sveštenika Jovana, i to rame uz rame sa Predragom Bjelcem, koji već godinama uporedo snima i u inostranstvu sa svetskim zvezdama, a ovde glumi oca Ilariona.

Najveću pometnju rolom u "Crnoj svadbi" izazvala je Borka Tomović, čija mirna junakinja Vesna Đurić tek u velikom finalu pokazala se u pravom svetlu - na tronu kao Crni kapetan.

- Uloga u "Crnoj svadbi" bio mi je veliki glumački izazov, koji sam sa zadovoljstvom i velikim uživanjem prihvatila. Kada igramo te takozvane antijunake, važno je da ih mi, kao glumci, ne osuđujemo. Trudimo se da ih razumemo i da u njima otkrijemo šta je to što ih je u njihovom životu, prošlosti ili odrastanju, nateralo da rade grozne stvari drugim ljudima. U njihovoj ličnoj boli pronalazimo inspiraciju za ono što igramo. Njihova prošlost ih je slomila i učinila lošima - rekla je nedavno u intervjuu za "TV novosti" Borka Tomović i dodala da će nastavak biti izuzetno uzbudljiv.

Foto Firefly productions

Uloge u drugoj sezoni igraju i Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Ana Aleksander, Miodrag Krstović, Dragan Mićanović, Monika Romić, Petar Strugar, Jelena Stupljanin, Nenad Stojmenović, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Anastasija Đurović, Zoran Cvijanović, Svetozar Cvetković, Joakim Tasić, Ana Sofrenović, Andrija Kuzmanović, Bojan Dimitrijević, Milutin Milošević i mnogi drugi.

PET ZVEZDICA

DA je "Crna svadba" serija od pet zvezdica, dokazuje isto toliko priznanja kojima se okitila posle prve sezone. Slavko Štimac je za tumačnje Mitra nagrađen "Srcem Sarajeva" za najbolju epizodnu ulogu na 28. Sarajevo film festivalu. Potom je na 12. međunarodnom festivalu drama i serija (FEDIS) "Crna svadba" proglašena za najbolju, a odnela je Zlatne antene i u kategorijama za najbolju fotografiju, muziku i montažu. Osim toga, to je jedina naša serija čija su prava na emitovanje prodata u dalekoj Australiji.