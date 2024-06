PREVIRANJE DOBRA I ZLA UNUTAR ČOVEKA: "TV novosti" na snimanju druge sezone serije "Bunar"

OLISTALI obronci planina Avala i Kosmaj, mir i spokoj koji vladaju nedaleko od jezera Trešnja, gde se smestila ekipa serije "Bunar", koju su "TV novosti" posetile, odličan su kontrast mračnim i nespokojnim dubinama ljudske duše u koje ćemo zaroniti i u drugoj sezoni ovog vrsnog psihološkog trilera.

Foto Dragan Milovanović

Prvi ciklus pokazao nam je Radomira - lepog, svemuštog, uspešnog profesora filozofije i pisca kultne knjige - kome jedan događaj menja sve i ruši ugled preko noći. Prinuđen da beži on odlazi u rodnu kuću na selu u centru Karađorđeve Srbije, koje više nije onakvo kakvim ga pamti. Radomir u bunaru gleda svoj odraz i traži odgovore, ali samo nalazi još problema. Glumac Igor Đorđević portretisao je glavnog junaka, kog je i stovorio uz Predraga Gagu Antonijevića i Natašu Drakulić, u priči koju je režirao zajedno sa Mašom Nešković.

- Sad sam sve karte dobio ja (smeh). I tačna je ta analogija sa kartama. Ne birate ih vi nego dobijete podeljene, i igrate najbolje moguće sa tim što imate. Cela ekipa, osim Maše, i dalje je tu, samo što su mi dali sada više sobode, nadam se da je neću prokockati. Scenario ove sezone, kao i režiju, potpisujem sam, što je za mene, koliko god ofucano zvučalo, reći ću, veliki izazov i odgovornost - kaže za naš list Igor Đorđević, koga zatičemo u režiji sa slušalicama i motorolom dok kolegama na setu daje indikacije.

Rodnu Šumadiju prikazao je iz sasvim drugačije perspektive u prvom delu "Bunara", pa ga pitamo u kom će svetlu to sada učiniti:

- U istom. Interesuje me neušećerena, ali ni preterano siva slika Šumadije danas. Smatrao sam da treba malo da deromantizujem srpskog seljaka, koji je u našim serijama uglavnom prikazan poprilično naivno i pre kao materijal za vic ili geg, a manje kao ozbiljan psihološki fenomen. On se i u "Bunaru", možda i više nego u prošloj sezoni, pojavljuje u komediografskom svetlu, i to ne zato što ga je tako lakše shvatiti, nego zbog toga što je duhovitost srpskog običnog čoveka njegovo najmoćnije oružje s kojim savladava sve nedaće realnosti.

Foto Dragan Milovanović Igor Đorđević u režiji

Dok čeka da šminkeri i šarferi nameste šta je potrebno kako bi snimanje moglo da se nastavi, Igor Đorđević nas podseća da nije od onih koji razmišljaju šta je u ovom trenutku u trendu:

- Teme koje obrađjujem u "Bunaru", pre svega mene lično duboko interesuju. Smatram ih jako važnim iako ni najmanje nisu orginalne. Svaki naš mit, od onih najstarijih, Gilgameša, pa do Marvelovih današnjih filmova, priča baš o toj temi. A to je - borba dobra i zla, svetla i tame. Samo što se u "Bunaru" ta borba ne manifestuje kroz borbu NATO i Rusije, niti između ustaša i Srba, niti između dva čoveka, pozitivca i negativca, već se odigrava duboko unutar jednog čoveka. Ubeđen sam da nam neće pomoći mirovni sporazumi, i političke i diplomatske genijalne vratolomije za dugotrajni mir i blagostanje na ovoj našoj planeti. Dok ne spoznamo do kraja psihologiju i dušu čovekovu, njegov unutrašnje sukobe i podsvesvesne potrebe, dok to ne odgonetnemo, naš opstanak kao vrste je vrlo ugrožen. Cela naša zapisana istorija to govori.

A otkriva nam šta se dešava sa njegovim junakom, profesorom filozofije Radomirom, da li se prepustio svojoj mračnoj strani ili je uspeo da joj se otrgne.

- To ćete, između ostalog, gledati u drugoj sezoni. I jedno i drugo - i prepuštanje i borbu njegovu. I kako izgleda kad se prepusti, a kako kad se otrgne. U prvoj sezoni sam se malo plašio da publika pogrešno ne protumači prisustvo još jedne identične ličnosti koju samo lik Radomir vidi, kao patologiju, i neku vrstu podvojene ličnosti, ali su brzo shvatili da je to zapravo Radomirova mračna strana, ili jungovskim jezikom rečeno - njegova "senka", koju taj mudrac Jung ne bi tako nazvao da nije tamna i da nas ne prati svuda gde god da krenemo - objašnjava nam Đorđević.

U kontrastu sa unutrašnjom tamom osim scenografije je i Igorov kostim, obojen jarkožutom i plavom, u koji se presvukao pre nego što je kročio pred kamere da bi snimio iduću scenu.

A pre nego što je snimanje i počelo, doprinos izboru kostima za ovu sezonu "Bunara" dao je maestralni Nenad Jezdić, koji igra Jugu. On je na set doneo nekoliko svojih uredno peglanih i na ofingere okačenih sakoa i košulja, te ih ponudio oduševljenoj kostimografkinji rečima:

- Ovaj somotni ti je za zimu, ovaj tanji za leto. Imaš tu i košulje sa dugim i kratkim rukavima, pa biraj. Ako ti ne valja, nemoj da baciš nego daj sirotinji.

Legenda srpskog glumišta ovog puta nije bio raspoložen za davanje izjava, ali zato jeste Denis Murić kome i u nastavku serije Jezdić tumači strica.

- Novina je da se, pre svega, menja žanr. Serija zadržava elemente i formu misterije i trilera, ali ima mnogo više drame i komedije, tako da mislim da će biti mnogo pitkije. Možda je sada bunar prava slika trenutnog emotivnog stanja svakog od likova jer svako je u nekom bunaru za sebe i tu ostaje do kraja. A što se tiče mog lika, mislim da sada preuzima više stvari na sebe. Prosto ima želju da izbije u prvi plan i sam uzima stvari u svoje ruke.

Foto Dragan Milovanović Denis Murić

Mladom talentovanom glumcu nisu strani junaci koji se ne libe da "uprljaju ruke", kakav je i mali Juga u "Bunaru", ali ističe da se ovaj razlikuje zato što se bave onim što likovi osećaju, a ne šta imaju i poseduju.

Dok završavamo razgovor, čujemo kako se iza visoke drvene ograde rasplamsava žučna rasprava. Mirnom okolinom dominira ženski glas:

- Nemoj da se dereš na mene! Nisam ti ja cimer u talijanskoj buvari da se na mene tu dereš. I nisam ga hvalila ja nego ti. O, čuda, ima muda stari Šumadinac, ala bi se neko zajebao. Pa, evo ti ga sad. Ajde!

Ovu repliku izvikivala je Zorana Bećić Đorđević, koja tumači Juginu suprugu Anitu, a u stvarnosti je supruga Igora Đorđevića.

- Sa Igorom sam prošla kroz ceo proces i pisanja i priprema za snimanje, bilo je i više nego uzbudljivo. Ali što se tiče mog posla, tu smo tek zagolicali publiku. Lik Nenada Jezdića i moj lik se pojavljuju na samom kraju prve sezone i otvaraju novu priču. Dosta jasno je pokazano u prvoj sezoni ko su to dvoje i kakvi su ljudi. Surovi i sirovi. To je neka Srbija koja je možda, preterana, ali koja postoji. U ovoj sezoni produbljujemo te likove i pokazujemo njihovo meso i krv. Cela serija je oslikana dosta jakim bojama, a takvi su i svi likovi u seriji, dovedeni do granice pucanja. Mišljenje publike je podeljeno, ali je meni kao glumici vrlo izazovno da koristim izražajna sredstva u stvaranju lika. Izazovno i retko je da se radi na ovaj način. Ipak, publika se slaže u tome da je serija kompleksna i da ima nekoliko slojeva, a mislim da je sada još komplikovanija. Zaplet je interesantan na niovu priče, a na nivou konteksta i onoga šta serija hoće da probudi kod publike je još kompleksnija. Čovek je po svojoj prirodi kompleksan. Neki od nas puštaju da ih kroz život vode najniži porivi, a neki se opet vode moralnim načelima. Ipak, najviše je nas koji se ceo život borimo između te dve krajnosti u sebi. Recimo da je to tema serije. Bez ikakve lažne skromnosti mogu da kažem da sam baš ponosna na Igora - kaže za "TV novosti" glumica.

Foto Vladimir Avramović Zorana Bećić Đorđević, Nenad Jezdić i Miodrag Krčmarik

Nemi svedok ove burne scene svađe između Juge i Anite, novi junak Roćko, zaista je nem, otkriva nam Miodrag Krčmarik koji ga igra.

- Roćko je jako opasan i opak lik iz miljea kriminala, ali isekao je jezik i nema moć govora. Pošto sam profesor za scenski pokret na Fakultetu umetnosti u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, sada sam praktično sa tom nemogućnošću da govorim na svojevrsnom ispitu u mojoj branši i to me je vrlo zaintrigiralo. Počeo sam da razmaštavam kako bi to izgledalo i tu sam se malo prevario. Kada sam upoznao Igora, sa kojim nisam sarađivao do sada, rekao mi je da ne treba ništa da glumim. Pošto sam došao sa željom da što više uradim, da se pokažem i da doprinesem toj ulozi maksimalno, ništa mi nije bilo jasno. Međutim, posle nekoliko dana snimanja, bilo mi je jasno da Igor vrlo dobro zna šta hoće, da kao reditelj zna da vodi i da samo treba da pratim njegove zamisli. Takođe, shvatio sam da Roćko, bez obzira na to što je opasan, postaje omiljeni lik u tom mafijaškom klanu, i svi mu prilaze, smeškaju se, tapšu ga po ramenu. Direktan partner mi je Nenad Jezdić koji igra mog šefa, a ja sam njegova desna ruka. Imamo zanimljivu neverbalnu komunikaciju jer on govori ono što ja mislim (smeh).

Tek kada nam je opasni Roćko okrenuo leđa, otkrili smo da mu potiljak "krasi" tetovaža grba Srbije, ali i da nam u susret dolazi Ivona Kustudić. Crnogorsku glumicu život je odveo do Los Anđelesa i nazad, a u "Bunaru" nastavlja da dalje krči svoj put na domaćoj sceni.

- Igram Milu Tvrdišić, advokaticu, koja će da brani Radomira, ali koja radi za glavnog šefa koga još ne vidimo, a vrlo je prisutan. Ona se u stvari pojavljuje u poslednjoj epizodi prve sezone, ali tada ne znamo ko je ona tačno, jer je prilično misteriozna. Sada otkrivamo da je desna ruka tog šefa i tu je da sve ide po njegovom planu, ali dolazi do raznih prepreka i komplikacija. Kroz te situacije vidimo da je prilično opasna, hladnokrvna i definitivno je neko ko ide do kraja i ne gleda puno šta ili ko joj se nalazi na putu. To je za mene bilo izazovno i zabavno za igru jer ti daje slobodu da budeš bezobrazna do kraja. Ona predstavlja sloj ljudi, koji je od mene lično najudaljeniji, u kom vlada odsustvo etike, morala, savesti i empatije, gde je sve stvar interesa i kapitala. Razmišljala sam odakle to dolazi i najčešće se otkrije da zapravo dolazi iz neke vrste praznine i mraka - zaključuje za naš list glumica.

Foto Vladimir Avramović Vahid Džanković, Tatjana Kecman i Dejan Tončić

Kako za kraj saznajemo, glavnu žensku ulogu u nastavku igra Maja Čampar, a od novih glumaca tu su i Nikola Rakočević, koji tumači inspektora iz Kragujevca za krvne delikte, Pašića, Radovan Raša Vujović, koji igra novog sveštenika, a u podeli su sada i Nina Nešković, Vahidin Prelić i Vahid Džanković. Od starih likova većina je tu, osim Ljubomira Bandovića, Zorana Cvijanovića i Nataše Ninković. Novih 11 epozoda, u produkciji kuća Dandelion production, "Film danas" i "Telekom Srbija" možemo da očekujemo dogodine.