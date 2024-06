KAD "MAĐIJA" OLGA BUNTOVNICA: Ana Lečić o odrastanju kroz seriju "Dug moru", ljubavi sa kolegom Vuletom Markovićem i udaru glume

ŽAMOR kafića na beogradskom Cvetnom trgu u trenu je zaustavila razbijena čaša. "Ovo Olga mađija", kaže uz blagi smeh Ana Lečić kojoj je lik buntovnice Olge ili "maltene veštice", kako je ona opisuje, bio ulaznica u svet glume.

Foto Nikola Skenderija

Glavna ženska uloga u seriji "Dug moru" istovremeno je mladoj glumici donela popularnost i poznanstvo sa crnogorskim kolegom Vuletom Markovićem, sa kojim već duže vreme uživa u vezi. Dok vikendom, u 21.00, na Superstar TV, pratimo četvrtu sezonu tople ljudske priče smeštene na mističnom poluostrvu Luštica, Ana i Vule su još jednom prepleli život i posao, ovog puta u novoj romantičnoj komediji "Krunska 11".

Lepu plavooku devojku, koju je i Predrag Gaga Antonijević angažovao da dočara lik zla oličenog u jednoj od nadzornica u logoru Stara Gradiška u filmu i mini-seriji "Dara iz Jasenovca", teško da išta može da poremeti. Svojim profesionalnim putem korača sigurno, mada pomalo skromno, iako je ćerka našeg poznatog glumca Branislava Lečića, nižući uspehe jedan za drugim.

- Imala sam sreće jer mi se "Dug moru" rano desio, još na drugoj godini fakulteta. Nisam znala šta me je snašlo i bio je to novi svet za mene. Kao da me je neko bacio u vatru sa glavnom ulogom, što je bilo i zastrašujuće i neverovatno uzbudljivo. Beskrajno sam zahvalna na tom poverenju jer nigde nisu ni mogli da me vide kao glumicu osim na kastingu.

Foto IMDb Ana Lečić i Vule Marković

* Pored vas igraju Dragan Mićanović, Vesna Trivalić, Nada Šargin, Bojana Maljević, Miodrag Miki Krstović, Seka Sablić. Kakvo je vaše iskustvo višegodišnjeg rada sa tim glumcima?

- To što su oni iskusniji bila je samo prednost jer sam mogla da ih posmatram kako rade, kako ko ulazi u kadar, a svako ima različite metode. Neko pije kafu i može da se okrene i odmah iz privatnog razgovora uđe u scenu, nekome treba mnogo više pripreme, neko mora tačno do zareza da zna repliku. Bilo mi je zabavno da posmatram tu njihovu različitost. U početku je bilo teško ispratiti sve njihove indikacije i ispoštovati sebe u tome. Učila sam da pustim sebe da vidim kako osećam svoj lik u moru indikacija, i da imam poverenja u svoj glumački impuls koliko god da sam na početku.

* Ima li razlike u vašem osećaju prema glumi sada u odnosu na onaj pre nego što ste se njome bavili?

- Pa, da. Ne znam da li je to od učešća u poslu, ili je odrastanje. Upisala sam glumu sa najlepšim predstavama o njoj, one su još tu, ali nisam imala prilike da osetim i onu negativnu stranu. Vidiš vremenom u ovom poslu da vas stalno neko procenjuje, da ste stalno na nekoj proveri što se tiče kastinga, stalno morate nekome da dokazujete da odgovarate ulozi i da možete da je iznesete... Vremenom sam shvatila koliko treba samopouzdanja u ovom poslu i koliko treba poverenja da će doći prave uloge u pravom trenutku. Takođe, videla sam koliko se treba čuvati i naći mehanizme koji nam odgovaraju da zaronimo u ulogu, a da nas ne obuzme i ne zakači nešto od nje što nam ne pripada, ili sa čime ne znamo da se nosimo. To je moj put koji volim i koji sam svesno izabrala, ali sam sada još svesnija šta nosi.

* Šta je vama zanimljivo u četvrtoj sezoni serije "Dug moru"?

- Dali su mi mač i štit i veoma mi je to bilo uzbudljivo za igru. U četvrtoj sezoni sam shvatila da mi se mnogo sviđa akcija. Bilo je teškoća zbog terena, hladnoće, prašine i raznih stvari koje su nas snašle, ali nisam to ni osetila koliko sam se igrala. Dok si na setu, pod adrenalinom, desi se da se razboliš, ako je malo teži ritam, a da to i ne znaš i onda kad dobiješ par dana slobodno, tad ume da te stigne. Često mi je snimanje čista ekstaza. Na setu kao da proživimo pet dana u jednom i kada se vratiš u regularne tokove, čini ti se da je svakodnevni život dosadan jer se ne dešava toliko stvari istovremeno, treba malo vremena da se spusti adrenalin.

Foto Monte Royal Pictures "Dug moru"

* Kako vama izgleda Olgin put kroz sve ove sezone?

- Bukvalno sam odrastala kroz tu seriju. Posle prve sezone, kada su mi javili da će biti druga, rekoh super, a kada su mi javili da će biti treća, rekla sam: "Hoću malo i druge uloge". Onda sam shvatila da je to fenomenalno iskustvo jer igraš jednu ulogu koja uopšte nije ista kroz sezone i pritom imaš zabeleženo svoje odrastanje u jednom formatu. Uz to, sazrevaš i glumački. Sada kada pogledam, totalno sam drugačija sebi u prvoj i u četvrtoj sezoni. U prvoj sam kao neka beba, i glas mi je stidljiv, suzdržan i još nerazvijen. Meni se glas pojavio tokom sezona i u četvrtoj već vidim devojku i malo mi nedostaje ona devojčica iz prve. Prelepo je zapravo kada imaš trajanje kroz sezone.

* Serija "Dug moru" povezala vas je sa kolegom Vuletom Markovićem ne samo profesionalno. Kako vaš odnos sada funkcioniše?

- Pošto mi je to prva uloga i prvi ozbiljniji i dugotrajniji partner, kada sam uočila prve naznake da može da mi se svidi, ozbiljno sam razmislila. Da li je to zbog priče koju igramo, da li sam pobrkala seriju i život, što može da se desi i da se magija nekako prenese tamo gde je nema, da li je to zato što igramo duboko intiman odnos u kome se znamo odmalena i moramo da oživimo tu priču. I u prvoj sezoni sam imala ograničenje u glavi da ne želim da budem ni sa kim iz ekipe jer je to neozbiljno. Usledila je pauza između snimanja gde su mogle stvari da se poslože. To da mi Vule prija kao osoba znala sam posle nekih mesec dana snimanja i zabave i smeha i razgovora, ali mi je trebalo da vidim da li mi se sviđa mimo serije. Ispostavilo da je tako i to traje već tri i po godine.

Foto V. Danilov U filmu "Dara iz Jasenovca" sa Jeleonom Mur

* Srećom, nova serija vas je ponovo spojila. Otkrijte nam o čemu je reč?

- Vule i ja smo opet partneri, što je bilo veoma izazovno jer je u totalno drugom žanru i odnosu. U pitanju je romantična komedija koju smo snimali od septembra i nedavno smo završili. Zove se "Krunska 11". Volim drame, pogotovo dobre, slojevite drame, ali vidim da je publika gladna pozitivnih sadržaja. Ipak, podržavam nastojanje da se ljudi rasterete i nasmeju. Tako da se radujem tome da pružimo gledaocima romantičnu, slatku priču koja će, nadam se, da ih uveseli.

* Da li na još nečemu trenutno radite?

- Igram prvi put u jednom stranom projektu, sad krajem maja. Igram i sa Tanjom Kecman predstavu "Bajbok". To mi znači da me održava, jer ipak osećam malo frku da sam se udaljila od pozorišta. Što duže praviš pauzu, sve ti je teže da se vratiš, tako da mi je super da imam taj trening sa njom u duodrami koja uopšte nije lak format. Gostujemo sa predstavom po Srbiji i regionu, a bile smo u Danilovgradu u Crnoj Gori, Osijeku i Beču.

Foto Superstar TV U seriji "Državni službenik" sa Martom Bjelicom