NEMANJA MATIĆ ZA "NOVOSTI": Već 24 godine čekamo dobar rezultat (FOTO/VIDEO)

POPULARNI sportski TV voditelj i komentator Radio-televizije Srbije Nemanja Matić prepoznatljiv je po najavi i odjavi "Sportski pozdrav" i specifičnim prenosima utakmica. Mečeve reprezentacije komentariše sa velikom strašću, ali vrlo profesionalno, a do sada je prenosio 42 sporta. Svake srede na prvom programu RTS, Nemanja je domaćin emisije "U susret Evropskom prvenstvu u fudbalu, Nemačka 2024", povodom predstojećeg Evropskog šampionata u fudbalu koji će se ovog leta odigrati u Nemačkoj, gde je u fokusu i naravno naša reprezentacija.

- Pored priča o fudbalu i ekskluzivnih intervjua sa reprezentativcima, trenerima i bivšim asovima, postoji poseban segment u kojem gledaocima predstavljamo ljude iz različitih društvenih sfera koji su direktno povezani, što sa našom reprezentacijom, što sa samim Evropskim šampionatom. Trudimo se da pokažemo kako fudbal spaja ljude i ujedinjuje različite kulture - za "TV novosti" ističe Nemanja i dodaje da mu je veliko zadovoljstvo što svojim radom ostavlja trag i trudi se da pošalje lepu sliku pozitivne energije, prijateljstva, jedinstva, sloge, viteštva i srčanosti u svet.

- Već sada smo u nekoj vrsti euforije, nije još u punom zamahu, ali će uslediti početkom juna. Kao i pred Svetski šampionat u Kataru rešio sam da na vreme krenem sa specijalnim emisijama posvećenim predstojećem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, a koje za nas ima poseban značaj, jer prvi put igramo kao Srbija, i to posle 24 godine. Naša selekcija se našla među 24 tima. Prošlog meseca krenuli smo sa emisijom i radimo dobru stvar.

*Emisija traje do 16 minuta. Kako ste odredili tu minutažu?

- Napravili smo idealan potez, jer dužina emisije nije ni prekratka, ni predugačka. U tih šesnaest minuta gledaoci imaju priliku da vide ekskluzivne intervjue sa velikanima svetskog fudbala, interesantne priče iz istorijata evropskih prvenstava, kao i predstavljanje svih selekcija učesnica.

*U Nemačkoj "orlovi" će ukrstiti snage u grupi sa Engleskom, Danskom i Slovenijom. Koliko mogu?

- Englezi su po mom mišljenju možda i glavni favoriti. Danska je selekcija koja nam uopšte ne leži i to jedna od onih zemalja koja nikad ne znate šta može da uradi. Potpuno su nepredvidivi, oni su u stanju da dođu do polufinala, imaju svoj identitet. Što se tiče Slovenije, niko ne sme ni u jednom trenutku da je potceni. Zato što oni imaju Benjamina Šeška, koji je jedan od najboljih mladih igrača sveta i od kog se očekuje da napravi "bum" na Evropskom prvenstvu. Grupa je jako teška, ali mislim da moramo da je prođemo, jer imamo kvalitet da igramo, bar polufinale.

*Šta očekujete od naše reprezentacije?

- Postoji mnogo odgovora na to pitanje, ali nijedan nije pravi. Očekujem da igramo napadački. Želim Draganu Stojkoviću Piksiju da uspe u onome što je namerio, a to je da izgradi identitet našeg fudbala i reprezentacije, jer je njegovim dolaskom Srbija u fudbalu mnogo napredovala.

*Da li već sada "radi" adrenalin?

- On je uvek prisutan, predugo ovo čekamo - 24 godine čekamo dobre rezultate. Pobeda je bitna, ali smo i skloni da odemo u neka preterivanja kada govorimo o našim sportistima, ali važno je da idemo korak po korak.

- Jedan od motiva je novac, žele da svoju raskoš, bogatstvo i moć prikažu na njima svojstven način. Njihov glavni cilj je to Svetsko prvenstvo 2030. godine. Uslove već sada imaju, i novac imaju. Gaje ljubav prema fudbalu i prema sportu. Oni su ljudi koji izuzetno vole sport, a fudbal pogotovo.

*Najmlađi ste novinar i komentator Javnog servisa, a već ste prenosili više od 42 sporta.

- Sedamnaest godina sam u ovom poslu. Volim ga, trudim se da svakim danom pokažem sebi i drugima da zaslužujem ovo da radim. I najmlađi sam novinar sportske redakcije Javnog servisa. Biti komentator za mene je velika stvar i odgovornost. Počeo sam da "komentarišem" sa 23 godine, a do 33. nisam smeo da kažem da sam komentator, zato što mi je kroz glavu prolazilo da se time bavio čuveni i legendarni Duško Korać, sada naš Radoslav Rale Simić, Vladimir Mijaljević, Peđa Milinković, Zvonko Mihajlovski, Nebojša Višković, kao i generacije pre njih Vladanko Stojaković, Dragan Nikitović, Marko Marković i Blagoje Topličić, koji me je zvao "čudom od deteta"... jer su sve to doajeni koji su ostavili neizbrisiv trag u istoriji našeg i evropskog sporta. Kada imate toliko godina, a već sam komentarisao i Olimpijske igre i Svetsko prvenstvo, a svesni ste kvaliteta tih ljudi pre mene, pomislim i zapitam se da li smem da kažem da sam to što jesam. Nisam smeo to da izgovorim sve do Svetskog šampionata u Brazilu 2014. godine, kada sam ušao kao jedan od najmlađih komentatora u završnicu prvenstva, jer je to za mene bila velika čast, pa sam tek tada sebi rekao "da, jesam komentator". Nabrojati 42 sporta iz glave, nije lako, a kamoli iste komentarisati. Zbog toga, volim da kažem da smo mi "večiti studenti", jer konstantno su pripreme i one su neka vrsta studiranja, a kada se iznova i iznova upoznajete sa novim sportovima, onda sam jednom rečju, student.

*Od koga ste učili i "krali" zanat?

- Komentatorski zanat ne može da se "ukrade", sa tim se rodite, ali se uči. U svet "sportskog komentarisanja" kao sina dočekao me je Duško Korać, koji mi je na početku karijere dao najveću podršku. Na moju karijeru umnogome je uticao i moj urednik Zoran Marković savetima, prilikama i načinima na kojima je meni pristupao. Zahvalan sam mu na tome, što mi nije dozvolio da "sagorim" u ovom poslu. Tu je i stariji kolega Vlada Mijaljević, koji je jedan od naših najboljih sportskih novinara i genije. Ne mogu da zaboravim na Duškovu podršku kada sam kao mlad komentator komentarisao gimnastiku, bazični spot na Olimpijskim igrama 2012. godine, gde mi je tada, kao pripremu, doneo četiri enciklopedije, koje je skupljao sa Olimpijskih igara od sedamdesetih godina. Preda mnom je cepao listove enciklopedija, heftao, koričao ih i dao mi je sa rečenicom "Ovo ti je od čika Duška". Čuvam ih i danas, učim iz njih i to nema cenu.

*Imate isto ime i prezime kao fudbaler Nemanja Matić, kako ljudi reaguju kada čuju za vas? Postoji angdota kada ste radili intervju sa Jirgenom Klopom da vam je tražio ličnu kartu.

- Jeste. To sa Klopom je bilo vrlo interesantno, jer je oko nas bilo još novinara. Imao sam eksluzivni intervju sa njim, ali nedaleko od nas je bilo još naših novinara koji su posmatrali i još nekih ljudi iz UEFA. Kad sam mu se predstavio, počeo je da se smeje i rekao je da mi ne veruje. Krenuli smo da radimo intervju, bili smo ograničeni s vremenom, a on je usred razgovora meni rekao "Čoveče, pokaži mi ličnu kartu". Interesantna je reakcija ljudi, pogotovu u početku, ali sada se iskristalisalo ko je ko, naravno, Nemanja Matić je velika fudbalska zvezda, a meni je drago da me ljudi prepoznaju kao jednog od najboljih komentatora.

*Da li ste ostvarili vaš dečački san?

- Jesam. S obzirom na to da kada živite za fudbal, kada sam kao dete igrao fudbal sanjao sam da ću postati fudbaler, a znam da retki uspeju. S druge strane, više od devedeset odsto dece ne uspe, kao što je bilo sa mnom. U životu sam imao čast i priveligiju da ostanem u sportu i to u fudbalu.

*Gde bežite kada vam je dosta popularnosti, gde možete da budete ono što jeste?

- Obožavam da putujem, da otkrivam stvari i da učim. Volim da pobegnem tamo gde je more, jer to je za mene prostranstvo, sloboda, ljubav, širina.

*Šta čini drugačijim i autentičnim vaš čuveni "Sportski pozdrav"?

- "Sportski pozdrav" je moj zaštitni znak, esencija pravog i kulturnog izveštavanja i novinarstva, kao i emocija, tolerancija, kultura, istorija i sve ono što ja želim da budem.

