HRABRI LJUDI VELIKOG SRCA: Tamara Grujić o 16. sezoni poznate humanitarne emisije na Prvoj TV

Uz pomoć prijava gledalaca Prve i pratilaca preko društvenih mreža, kao i u saradnji sa socijalnim službama i lokalnim samoupravama, odabrali smo 14 porodica kojima ćemo renovirati domove i dati nadu za nove početke, priča za naš list autorka emisije "Radna akcija sa Tamarom" i dodaje da je ova sezona specifična po veoma lepim i potresnim pričama samohranih roditelja .

Foto Triangl produkcija

U SUSRET proleću, Tamara Grujić pripremila je novu, 16. sezonu "Radne akcije sa Tamarom", jedne od omiljenih humanitarnih emisija na ovdašnjim kanalima, koju pratimo od 6. marta, sredom, u 21.00, na Prvoj TV.

- Odabrali smo, uz pomoć prijava gledalaca Prve i pratilaca preko društvenih mreža, kao i u saradnji sa socijalnim službama i lokalnim samoupravama, 14 porodica kojima ćemo renovirati domove i dati nadu za nove početke - ističe autorka emisije Tamara Grujić.

U razgovoru za "TV novosti" Grujićeva objašnjava da je bilo veoma komplikovano skupljati prijave sa društvenih mreža jer su u sanduče na "Fejsbuku" i "Instagramu" često stizale šture poruke, a najčešće samo "Tamara pomozi".

Foto M. Obradović/Prva Tamara Grujić

- Želeli smo da to maksimalno pojednostavimo i otvorili smo novi kanal za prijave, a to je stamaromuakciji.rs. Samo to se ukuca u polje za pretraživanje i odmah izlazi obrazac prijave u elektronskom obliku. Ime, prezime, porodična priča i mesto da se prilože fotografije kuće, unutra i spolja, kao i porodice. Pozvali smo na društvenim mrežama ljude da prijavljuju prijatelje, zato što to ne mora da bude porodica koja je socijalni slučaj. Možda socijalna služba njih ni nema u svojoj evidenciji jer se bore za život i ne žele da žive od socijalne pomoći. Ali su kvalitetni i treba im pomoći. I onda svaku prijavu proverimo sa socijalnom službom koja ima ljude na terenu, kao što uvek radimo - priča nam Grujićeva.

Tamaru i njenu ekipu čeka oko 1.500 kvadrata građevinskih radova, i ko zna koliko uređenja pristupnih puteva i borbe sa drugim neplaniranim okolnostima. Ali, prema Tamarinim rečima, 16. sezona počinje divno.

- Našu 200. epizodu proslavili smo sa porodicom Vukojičić iz sela Konjuh, s leve obale Zapadne Morave. Zajedno sa njima, njihovim komšijama iz Konjuha, susedima iz Medveđe i starim prijateljima fasaderima počinje "Akcija" - kaže Grujićeva i dodaje da novu sezonu nastavlja u tom kraju, samo u susednom selu Medveđa, na granici opština Kruševac i Trstenik.

Foto Triangl produkcija

U nastavku serijala gledaćemo kako vredna ekipa sređuje kuće u Ivanjici, Priboju, Mionici, Mrčajevcima, Valjevu, Zablaći kod Čačka, Stopanji, Koceljevi, Koštunićima, Donjem Dubcu kod Lučana, selima Strmovo kod Bajine Bašte, Radoševu kod Arilja i Buđevu kod Sjenice.

- Kada smo se vratili iz Republike Srpske, odlučila sam da krenemo od zapada Srbije zato što smo tu bili samo jednu sezonu. Najveća mesta tamo su Zlatibor, Čajetina, Ivanjica, Arilje i to su krajevi koji dobro žive. Tu su dobri domaćini, snažni privatnici i ima najmanje porodica za nas. U Priboju smo upoznali samohranu majku, jaku kao tri muškarca, koja vozi kamion i traktor i seče drva. U Mionici i Koštunićima pomogli smo dvojici samohranih očeva. Ova sezona je specifična po veoma lepim i potresnim pričama samohranih roditelja - priča za "TV novosti" Grujićeva, koja je na zapadu Srbije je videla ljude kod kojih je bila pre otprilike šest godina.

- To je kao kada sretnete starog rođaka. Sa nekim imate prisniji, sa nekim manje prisan odnos, ali uglavnom "padne" veliki zagrljaj. Takav bude taj susret i uvek se obradujem, a po deci najviše vidim kako vreme prolazi. Često moram da se setim gde idem, koliko su deca bila mala i kolika su sad, pa se zabezeknem jer neku decu nisam mogla da prepoznam koliko su porasla - iskrena je Tamara.

Foto Triangl produkcija

Ideja emisije od samog početka, naglašava autorka, jeste da gaji prave vrednosti, motiviše i da ljudi posle gledanja epizode budu duboko dirnuti nečim dobrim.

- Promovišemo zagrljaj, ljubav, toleranciju, pomoć drugome, jer je sve nas ova emisija na jedan divan način promenila. Verujte, meni se dešavaju neverovatno dobre stvari. Recimo, šetam se ulicom i tri dečaka od 14 godina me zaustave i jedan kaže "Moja mama vas obožava. Molim vas, ako možemo da se slikamo". I to se dešava u centru Beograda, a u unutrašnjosti Srbije je to tek uobičajeno. Svaka druga osoba kaže "Hvala vam na svemu što radite" i kada to čujete, shvatite da je ljudima lepo dok gledaju emisiju i to mi je dovoljno. Nas stvarno motiviše dobročinstvo, dobar čin. Ajmo, budimo ljudi, i verujte mi da se to vraća na milijardu načina - kaže Tamara Grujić i dodaje:

- Imali smo sreću da uz pomoć gledalaca odaberemo zaista veoma inspirativne priče hrabrih ljudi velikog srca, ogromnih boraca, neverovatno teških sudbina, ali i nade za bolju budućnost. Iskreno se nadamo da ćemo svi zajedno da budemo bolji ljudi, da više cenimo ono što imamo, da budemo zahvalniji i da više pomažemo jedni drugima.