OPERACIJA "ARKTIČKI LED": Neponovljiva borba za život u ledenom carstvu na severu planete

NA kanalu Nacionalna geografija, u subotu, 2. marta, od 21.00, emituje se specijalna jednočasovna dokumentarna emisija "Operacija Arktički led" u kojoj će Bob Vudraf, legendarni ratni novinar Ej-Bi-Si televizije i višestruki dobitnik priznanja Emi u kategoriji informativnog i dokumentarnog programa, pokušati da učini nemoguće.

Foto Nacionalna geografija

Grupu ratnih veterana koji se bore sa posttraumatskim stresom i depresijom povešće na arktičku ekspediciju kako bi istražio da li priroda može da pomogne u lečenju njihovih problema i bude efikasnija od psihoterapeuta. Iako je kao daleko primamljivija destinacija za ovakav tip avanture mogla poslužiti i neka od sunčanih tropskih destinacija, Vudrafov tim odlučio se za Arktik zbog izolovanosti i intenzivne povezanosti čoveka sa sirovom prirodom. Emisija prati dvonedeljno putovanje petočlane ekipe kroz nepristupačne i zabačene delove na severu planete. Učesnici svakodnevno vode video-dnevnik svojih utisaka o proživljenim iskustvima i uticaju arktičke divljine na njihovu psihu. Producenti su šou zasnovali na uverenju da čovek u susretu sa veličanstvenom snagom prirode menja percepciju o sebi i probleme sagledava u drugom svetlu. Hoće li ovaj trik pomoći junacima operacije "Arktički led", saznaćemo 2. marta.

- Put koji sam prešao sa veteranima tokom ove dve nedelje na neki način bio je rehabilitacija i za mene. Na ovom serijalu radili smo od 2020. i pažljivo smo osmislili svaki korak koji smo napravili tokom prethodne četiri godine. Činjenica da smo sa projektom počeli upravo u vreme kada se svet suočio sa pandemijom kovida dodao je jednu novu notu našoj osnovnoj ideji. Onima koji se bore sa posttraumatskim sindromom tadašnja izolacija pala je posebno teško, jer su usamljenost doživeli i fizički. To nam je otvorilo čitav novi segment za razmišljanje. Bili smo svesni da se tokom tih godina situacija znatno pogoršala - poručuje Vudrof, koji je pokrenuo i organizaciju koja se bavi zaštitom i pružanjem pomoći ratnim veteranima.

- Svi me pitaju: "Pobogu, čoveče, zašto ih nisi odveo na Havaje? Kome još može da bude dobro na Severnom polu"? Međutim, u razgovoru sa psiholozima, došli smo do zaključka da bi okruženje poput Havaja ili Kariba samo zamaskiralo problem. Lako je predati se čarima sunca i mora. Okruženje kao što je Arktik čoveka na najsuroviji način povezuje sa samim sobom. To je sredina u kojoj moraš da ceniš život, jer je on moguć samo ako se pokreneš i boriš. A to je upravo ono što smo želeli da dobijemo od učesnika serijala - borbu.