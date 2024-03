NOVO ČITANJE "SIRANA": Rostanov junak premijerno na sceni JDP, u režiji Gorčina Stojanovića

PO herojskoj komediji Edmona Rostana "Sirano de Beržerak", nastala je predstava "Sirano" u adaptaciji, režiji i scenografiji Gorčina Stojanovića: premijerno izvođenje je večeras na Velikoj sceni "Ljuba Tadić" Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Foto N. Babić

- Kao pesnik, idealista, hrabar, duboko osećajan čovek koji se razmeće hrabrošću kako bi prikrio nesigurnost po pitanju fizičkog izgleda, čovek koji duhovitošću štiti ranjivo srce, i u izvesnom smislu produžetak linije Tužnog Pjeroa, Sirano je najuspeliji Rostanov junak - navodi se u najavi predstave.

- U njega je Rostan ulio sav svoj romantični žar i strast prema Idealu i sa njim deli mnoge osobine: integritet, nezavisnost, hrabrost, entuzijazam, odbijanje da pravi kompromis sa svetom, prikrivanje osećajne pesničke duše iza sklonosti ka zbijanju šala. Uprkos tome što Rostan nije (kao Sirano) imao groteskni fizički izgled koji bi ga obeshrabrio, strah od neuspeha koji je pripisao svom junaku imao je i on sam. Rostan je Sirana stvorio po slici sopstvene duše, tvrdila je njegova supruga.

Francuski pisac i dramatičar Edmon Rostan (1868-1918) u epohi naturalizma oživeo je romantični teatar i pokušao da mu vrati stari sjaj. Njegov "Sirano de Beržerak" je od pariske premijere 1897. osvojio publiku i do danas se održao na pozorišnim repertoarima. Beogradska praizvedba održana je 21. marta 1914. godine.

Foto N. Babić

U novom čitanju Rostanovog dela i u ulozi glavnog junaka gledaćemo Dragana Mićanovića, a u velikom ansamblu su i Anita Mančić, Marija Vicković, Nina Martinović, Joakim Tasić, Nebojša Milovanović, Marko Janketić, Slobodan Tešić, Stefan Jevtović, Teodor Vinčić, Lazar Đukić, Nikola Radulović, Stojša Oljačić, Maja Kolundžija Zoroe i drugi.

Prevod je uradio Milan Dimović, kostime Lana Cvijanović,scenski pokret Milica Cerović, a za scenski govor bila je zadužena Ljiljana Mrkić Popović.

Foto N. Babić

Od Sergejevne do De Beržeraka

U SVOJOJ rediteljskoj biografiji Stojanović je do sada potpisao šezdesetak pozorišnih predstava, autor je četrdesetak scenografija za svoje i predstave drugih reditelja. Na sceni Jugoslovenskog dramskog do sada je postavio predstave - "Draga Jelena Sergejevna" (1989), "Hamlet" (1992), "Majn kampf" (1993), "Poslednji dani čovečanstva" (1994), "Lulu" (2005), "Gospođica" (2013), "Don Žuan" (2017), "Zagreb-Beograd via Sarajevo" (2021).