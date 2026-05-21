PRONAĐENO BURE SA LJUDSKIM OSTACIMA: Sumnja se da pripadaju nestalom Aleksandru Nešoviću

U BLIZINI Inđije danas je pronađeno bure u kojem su se nalazili ljudski ostaci, a prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o telu Aleksandra Nešovića.

Na licu mesta se trenutno nalaze jake policijske snage i vrh UKP i dežurni tužilac koji rukovode istragom.

Policija je blokirala prilaze lokaciji na kojoj je bure pronađeno, a forenzičari prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Telo će biti upućeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i DNK analize, koje će zvanično potvrditi identitet žrtve i uzrok smrti.



