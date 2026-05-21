PRONAĐENO BURE SA LJUDSKIM OSTACIMA: Sumnja se da pripadaju nestalom Aleksandru Nešoviću
U BLIZINI Inđije danas je pronađeno bure u kojem su se nalazili ljudski ostaci, a prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o telu Aleksandra Nešovića.
Na licu mesta se trenutno nalaze jake policijske snage i vrh UKP i dežurni tužilac koji rukovode istragom.
Policija je blokirala prilaze lokaciji na kojoj je bure pronađeno, a forenzičari prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.
Telo će biti upućeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i DNK analize, koje će zvanično potvrditi identitet žrtve i uzrok smrti.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
STIGLE I NOVE SLIKE SA MESTA STRAVE: Pogledajte jezive prizore iz atara Jarkovca – forenzičari opkolili bure smrti (FOTO)
21. 05. 2026. u 17:53 >> 18:03
JEZIVO OTKRIĆE U ATARU SELA JARKOVCI! Sumnja se da su pronađeni ostaci ubijenog Aleksandra Nešovića Baje
21. 05. 2026. u 17:28 >> 17:30
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
POREKLO VOJINA ĆETKOVIĆA Rođen u Kruševcu, a koreni mu nisu iz Srbije: "Nikada se nisam odricao dedova i pradedova - ponosan sam"
"JESAM, ponosan sam na svoje poreklo."
20. 05. 2026. u 16:57
Komentari (0)