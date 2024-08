HTEO JE DA BUDE ČOVEK KOGA SLEDE, A SVI SU GA SE PLAŠILI: Meštani sela Hotkovo o opasnom vehabiji

SELO Hotkovo praktično se naslanja na grad Novi Pazar u Raškom okrugu. Prema popisu iz 2011, tamo je živelo 282 stanovnika, a 99 odsto njih su muhamedanske vere.

Foto: Fejsbuk

Akcija policije je usledila u subotu uveče, a i u nedelju se nije lako tamo ulazilo.

Telefonom što se moglo čuti, navodno, Hotkovo je podeljeno što se tiče Senada Ramovića.

Ima poprilično sledbenika koji mu veruju i misle da je njegovo propovedanje dobro.

S druge strane, ima nas koji ne želimo da se mešamo i retko ko da će pričati o njemu i njegovim ljudima.

Oni su donekle opasni i njihove organizacije su nešto posebno - pričao je jedan od starijih meštana objašnjavajući:

- Ramovića znam odmalena, i tada se isticao i želeo da bude vođa, da bude osoba koju će ljudi da slede. Hapšen je zbog terorizma, znao je da preti da će napraviti velike stvari, a kada je došlo do napada 29. juna u Beogradu, šuškalo se potajno da je on bio odgovoran za to.

Ispostavilo se da jeste.

Video sam jednog njegovog čoveka koji je uvek išao sa njim, znao sam da je u selu i da se tu krije, ali niko o tome nije pričao. O njemu se ne priča.

Drugi meštani su govorili slično. Uglavnom, niko ga nije video da boravi u selu nakon napada u Beogradu. Kuća u kojoj je likvidiran nalazi se na nekih 300 metara od njegove vikendice u kojoj je pre juna boravio sa svojim ljudima.

Tamo niko ne zalazi - navode meštanin sela Hotkovo.

- Policija je na svakom ćošku i legitimiše se svako ko želi da uđe ili izađe iz sela. Ne znamo do kada...

Podsećamo, opasni vehabija Senad Ramović Becan neutralisan je u noći između subote i nedelje u kući svog zeta koja se nalazi u blizini njegove vikendice.